Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 20 de agosto

Viernes 21 de agosto: El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada. El termómetro experimentará un descenso, registrando una mínima de 5 °C y una máxima de 12 °C.

Sábado 22 de agosto: El fin de semana arrancará con una mañana muy fría. Las condiciones se presentarán con nubosidad parcial y registros térmicos que oscilarán entre los 2 °C y los 12 °C.

Domingo 23 de agosto: El panorama se mantendrá estable, con características similares a la jornada previa. Se prevé cielo parcialmente nublado, con una mínima de 2 °C y una máxima de 13 °C.

Lunes 24 de agosto: El inicio de la nueva semana laboral traerá un leve repunte en las marcas térmicas, con un cielo que continuará parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 5 °C y los 15 °C.