Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 20 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con marcas térmicas agradables durante la tarde en el AMBA.
El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita las jornadas centrales de la semana con variaciones en la nubosidad y un marcado descenso de la temperatura que se sentirá con más fuerza a partir del fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el jueves comenzó con el cielo mayormente nublado en la madrugada y totalmente nublado por la mañana, dando paso a una mejora gradual con nubosidad parcial hacia la tarde y la noche. Se espera una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 17 °C, siendo el día más templado de la semana.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Viernes 21 de agosto: El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada. El termómetro experimentará un descenso, registrando una mínima de 5 °C y una máxima de 12 °C.
Sábado 22 de agosto: El fin de semana arrancará con una mañana muy fría. Las condiciones se presentarán con nubosidad parcial y registros térmicos que oscilarán entre los 2 °C y los 12 °C.
Domingo 23 de agosto: El panorama se mantendrá estable, con características similares a la jornada previa. Se prevé cielo parcialmente nublado, con una mínima de 2 °C y una máxima de 13 °C.
Lunes 24 de agosto: El inicio de la nueva semana laboral traerá un leve repunte en las marcas térmicas, con un cielo que continuará parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 5 °C y los 15 °C.
Martes 25 de agosto: La tendencia de recuperación continuará hacia mediados de la semana próxima, con una mañana menos fría de 9 °C y una tarde que alcanzará los 18 °C bajo un cielo parcialmente nublado.
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