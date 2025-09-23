Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 23 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el AMBA otra jornada con buenas condiciones del clima y amplitud térmica.
Luego de las lluvias y tormentas con las que se despidió el invierno, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició con buenas condiciones del clima y temperaturas un tanto frescas, y se espera que así continúe durante algunos días más, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La tendencia se mantendría para el resto de la semana, por lo que el martes se presenta con cielo parcialmente durante el día, pasando a mayormente nublado en la noche; junto con temperaturas de entre 6 y 19 grados, en una de las jornadas más frescas.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El miércoles se prevé con similares condiciones, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; junto de 7 grados para la mínima y 18 de máxima.
Para el jueves se mantendría el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas de 7 grados para la mínima y 20 para la máxima; mientras que el cierre de semana sería con un viernes de cielo entre parcial y mayormente nublado y un ascenso térmico, con 9 grados de mínima y 24 de máxima.
El SMN prevé precipitaciones para el sábado. El organismo espera una jornada con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 12 y 21 grados.
