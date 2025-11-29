Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el sábado 29 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con clima inestable y posibles lluvias en el AMBA.
Tras algunos amagues, la semana cerró sin precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque sería inminente que regresen las lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para este sábado en el AMBA. Se espera cielo mayormente nublado en la madrugada, con lluvias en la mañana y tarde, y nuevamente aflojando en la noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 17 y 20 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de chaparrones en la madrugada y lluvias entre la mañana y la noche, pasando por tormentas en la tarde. Para el cierre del finde, las temperaturas rondarían entre 14 y 20 grados.
Siempre según el organismo nacional, desde el lunes regresarían las condiciones estables del tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado, y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.
El martes también se mantendría con buenas condiciones del clima, ya que se espera una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 15 y 25 grados.
