Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 13 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con frío pero buenas condiciones en el AMBA.
Luego de la inestabilidad del sábado y en medio de un frío invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana de marcados cambios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con mayoría de buenas condiciones del clima.
El dato clave de los próximos días será el gradual y constante repunte de las temperaturas, que permitirá guardar los abrigos más pesados tras varias jornadas de frío extremo.
Clima: el pronóstico del tiempo para el AMBA
Los días frescos (Lunes y Martes)
-
Lunes: Comienzo de semana con presencia de neblinas matinales. El cielo estará algo nublado y el ambiente seguirá frío, con una mínima de 5°C y una máxima de 14°C.
Martes: Se empieza a notar el cambio de masa de aire. Con cielo parcialmente nublado, el termómetro iniciará su ascenso marcando entre 7°C de mínima y 16°C de máxima.
El salto térmico (Miércoles y Jueves)
-
Miércoles: Jornada con nubosidad en aumento pero con temperaturas mucho más amables. La mínima se parará en los 8°C y la máxima trepará hasta los 18°C.
Jueves: El día más tibio de la semana laboral. Aunque el cielo estará mayormente cubierto, las marcas térmicas se ubicarán entre los 12°C y los 20°C, consolidando el alivio.
Hacia el fin de semana (Viernes y Sábado)
-
Viernes: Se mantiene el ambiente templado y húmedo. El cielo estará nublado, con registros que oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 19°C.
Sábado: El fin de semana arrancará con condiciones estables y cielo mayormente nublado. Lejos del frío polar del inicio de mes, las temperaturas se mantendrán elevadas para la época, con un piso de 14°C y un techo de 19°C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario