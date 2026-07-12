La reacción de la mamá de Lionel Messi a la predicción de un vidente sobre la Selección Argentina

"Para mí, la figura de Argentina, sin lugar a dudas, es Leo. Leo es el que los organiza mentalmente con gestos. Yo creo que él es el que ha estado más acertado en ese aspecto. Pero yo creo que Enzo va a explotar más. Yo creo que lo vamos a ver explotando más con Inglaterra", respondió.

Más adelante, el vidente explicó por qué este Mundial tiene un significado especial para él. "No se les olvide que yo vivo en New Jersey. La final se va a jugar a unas millas de aquí. Ayer fue el día 11. El número 11 es el número que me ha seguido toda mi vida. Los goles han sido casi todos en el 11. Si ven, si añaden los minutos nueve más dos, siempre va a dar 11. Ayer estaba seguro que iban a ganar", sostuvo.

La mujer de Lionel Messi estuvo acompañada por Jorge y Celia, los padres del capitán de Argentina Vía País

Además, recordó las imágenes que, según afirma, tuvo antes de la consagración en Qatar. "En Qatar lo que pasó fue que vi a Leo celebrando, y tuve dos imágenes, se puede decir una fue el sueño, otra fue más psicopictográfica. La primera fue celebrando en un sueño, en Qatar, que levantaba la copa. La segunda fue una visión que llegaban, y lo dije, y así fue, que llegaban a Buenos Aires y no quisieron ir a la Casa Rosada, no quisieron celebrar con los políticos que había allí, y eso lo supe, se sabía que iba a pasar", relató.

Incluso fue un paso más allá y lanzó una nueva predicción: "Ahora van a ir a la Casa Rosada, si pasa lo que digo".

Pero el instante más inesperado llegó cuando Karina Lavicoli interrumpió la conversación para anunciar que acababa de recibir un mensaje muy especial. "Frenen todo, Marcela, perdón. Perdón, José, perdón. Tenemos un mensaje, chicos. Celia Messi. Nos está viendo la madre del número uno. Escuchá, José, dice: 'Besos para todos'. Y me pone: '¡Elijo creer!'", reveló la periodista.

La reacción de Celia Messi provocó una explosión de entusiasmo en el estudio. Los panelistas celebraron el mensaje entre aplausos y gritos de "¡Vamos, Celia! ¡Vamos!", mientras en las redes sociales miles de usuarios compartieron la frase de la madre del capitán argentino como un nuevo símbolo de esperanza de cara a la definición del Mundial 2026.