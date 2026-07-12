La reacción de la mamá de Lionel Messi a la predicción de un vidente sobre la Selección Argentina
José Fuentes, el médium que asegura haber anticipado la consagración de Argentina en Qatar 2022, dio su prónostico sobre el final del Mundial 2026.
La ilusión de los argentinos por un nuevo título mundial sumó un capítulo inesperado luego de que José Fuentes, el vidente que asegura haber anticipado la conquista de Qatar 2022, volviera a pronosticar que la Selección Argentina levantará la Copa del Mundo en 2026. Sin embargo, el momento que más repercusión generó no fue su predicción, sino la reacción de Celia Messi, madre del capitán argentino, quien siguió la entrevista en vivo y dejó un mensaje que emocionó a todos.
Invitado a Infama (América TV), el médium recordó las visiones que dice haber tenido antes del último Mundial y sostuvo que, esta vez, sus sensaciones son incluso más fuertes.
"Yo creo que es más intensa esta predicción que vi que la del 2022 por muchas cosas que he hecho diferente, que he visto diferente. Yo creo que van a volver a ser campeones", aseguró.
La afirmación generó una inmediata respuesta en el estudio. "¡No, pará!", exclamaron varios panelistas, mientras otros apelaron a la clásica cábala futbolera con un "No se dice".
El mensaje de la mamá de Lionel Messi
Durante la entrevista, Marcela Tauro le preguntó quién sería la gran figura del equipo en esta Copa del Mundo. Sin dudarlo, Fuentes volvió a destacar el liderazgo de Lionel Messi y aseguró que otro futbolista tendrá un papel determinante.
"Para mí, la figura de Argentina, sin lugar a dudas, es Leo. Leo es el que los organiza mentalmente con gestos. Yo creo que él es el que ha estado más acertado en ese aspecto. Pero yo creo que Enzo va a explotar más. Yo creo que lo vamos a ver explotando más con Inglaterra", respondió.
Más adelante, el vidente explicó por qué este Mundial tiene un significado especial para él. "No se les olvide que yo vivo en New Jersey. La final se va a jugar a unas millas de aquí. Ayer fue el día 11. El número 11 es el número que me ha seguido toda mi vida. Los goles han sido casi todos en el 11. Si ven, si añaden los minutos nueve más dos, siempre va a dar 11. Ayer estaba seguro que iban a ganar", sostuvo.
Además, recordó las imágenes que, según afirma, tuvo antes de la consagración en Qatar. "En Qatar lo que pasó fue que vi a Leo celebrando, y tuve dos imágenes, se puede decir una fue el sueño, otra fue más psicopictográfica. La primera fue celebrando en un sueño, en Qatar, que levantaba la copa. La segunda fue una visión que llegaban, y lo dije, y así fue, que llegaban a Buenos Aires y no quisieron ir a la Casa Rosada, no quisieron celebrar con los políticos que había allí, y eso lo supe, se sabía que iba a pasar", relató.
Incluso fue un paso más allá y lanzó una nueva predicción: "Ahora van a ir a la Casa Rosada, si pasa lo que digo".
Pero el instante más inesperado llegó cuando Karina Lavicoli interrumpió la conversación para anunciar que acababa de recibir un mensaje muy especial. "Frenen todo, Marcela, perdón. Perdón, José, perdón. Tenemos un mensaje, chicos. Celia Messi. Nos está viendo la madre del número uno. Escuchá, José, dice: 'Besos para todos'. Y me pone: '¡Elijo creer!'", reveló la periodista.
La reacción de Celia Messi provocó una explosión de entusiasmo en el estudio. Los panelistas celebraron el mensaje entre aplausos y gritos de "¡Vamos, Celia! ¡Vamos!", mientras en las redes sociales miles de usuarios compartieron la frase de la madre del capitán argentino como un nuevo símbolo de esperanza de cara a la definición del Mundial 2026.
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