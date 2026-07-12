Exigencia de dinero y denuncia penal en puerta

En las filmaciones difundidas se puede escuchar cómo los jinetes mantenían acaloradas discusiones con los atletas. Lejos de tratarse de un simple malentendido, los agresores impedían el paso exigiendo a los gritos la presencia del organizador de la carrera y reclamando dinero en efectivo.

El organizador de la Doble Apolo, Alejandro Pellegrini, confirmó que este lunes se presentarán formalmente ante la Justicia junto a un grupo de damnificados y funcionarios municipales para radicar la denuncia penal correspondiente.

Pellegrini aclaró que el evento contaba con todos los permisos y autorizaciones de los ámbitos municipal y provincial, y calificó el ataque como algo "sin antecedentes".

Violento episodio en Río Negro: jinetes atacaron a piedrazos y con boleadoras a runners durante una carrera.

Si bien la organización logró reestructurar el recorrido sobre la marcha para que la mayoría pudiera cruzar la meta, el coordinador admitió que la tensión venía desde antes: "Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá", lamentó, exigiendo que se garantice la seguridad y la convivencia en el área protegida para las próximas ediciones.