Violento episodio en Río Negro: jinetes atacaron a piedrazos y con boleadoras a runners durante una carrera
El siniestro ocurrió durante la nueva edición de la carrera de aventura Doble Apolo en General Roca. El organizador advirtió que hará la denuncia penal.
La tradicional carrera de aventura Doble Apolo, desarrollada este domingo en la provincia de Río Negro, se transformó en el escenario de un grave y escandaloso hecho de violencia. Un grupo de personas a caballo irrumpió en pleno circuito para arrancar la señalización, lanzar piedrazos contra los deportistas e incluso agredir físicamente a varios de los participantes.
El violento ataque ocurrió durante los primeros kilómetros del trayecto de 8 kilómetros, ubicado dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba, en la localidad de General Roca. Los propios competidores y asistentes lograron filmar las agresiones con sus teléfonos celulares, videos que se viralizaron rápidamente desatando un repudio generalizado en la región.
De acuerdo con los registros, el nivel de agresividad de los jinetes dejó consecuencias físicas y logísticas en el evento. El atleta Fernando Castro denunció públicamente que los agresores lo persiguieron y lo golpearon utilizando boleadoras, una situación extrema que lo obligó a abandonar inmediatamente la competencia.
Además, al remover por completo la cartelería y las cintas de demarcación, decenas de corredores se desorientaron en medio del terreno natural mientras intentaban retomar el rumbo de la prueba.
Un testigo que se desempeñaba como camera runner (camarógrafo en carrera) expresó su indignación en las redes: "Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente. No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo".
Exigencia de dinero y denuncia penal en puerta
En las filmaciones difundidas se puede escuchar cómo los jinetes mantenían acaloradas discusiones con los atletas. Lejos de tratarse de un simple malentendido, los agresores impedían el paso exigiendo a los gritos la presencia del organizador de la carrera y reclamando dinero en efectivo.
El organizador de la Doble Apolo, Alejandro Pellegrini, confirmó que este lunes se presentarán formalmente ante la Justicia junto a un grupo de damnificados y funcionarios municipales para radicar la denuncia penal correspondiente.
Pellegrini aclaró que el evento contaba con todos los permisos y autorizaciones de los ámbitos municipal y provincial, y calificó el ataque como algo "sin antecedentes".
Si bien la organización logró reestructurar el recorrido sobre la marcha para que la mayoría pudiera cruzar la meta, el coordinador admitió que la tensión venía desde antes: "Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá", lamentó, exigiendo que se garantice la seguridad y la convivencia en el área protegida para las próximas ediciones.
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