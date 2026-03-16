Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 16 de marzo

Del mismo modo, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con 15 grados de mínima y 26 de máxima.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con marcas térmicas similares: una mínima estimada en 19 grado, y una máxima que treparía hasta los 25.