Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 16 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con probabilidades de lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para dar inicio a una seguidilla de días que tendrían clima inestable, con lluvias y tormentas de variada intensidad, junto a un marcado descenso de las temperaturas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional, el regreso de la inestabilidad desde este lunes. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde, pero mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; y acompañado de temperaturas de entre 22 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La peor jornada climática de la semana, por ahora, sería el martes, con probabilidad de tormentas aisladas, desde la madrugada y hasta la noche. Ya se empezará a sentir el descenso de las temperaturas, que rondarán entre 22 y 26 grados.
A partir del miércoles se anticipan buenas condiciones y con todavía temperaturas más bajas. La jornada tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.
Del mismo modo, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con 15 grados de mínima y 26 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con marcas térmicas similares: una mínima estimada en 19 grado, y una máxima que treparía hasta los 25.
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