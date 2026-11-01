Superclásico con lluvias y tormentas: qué dice el alerta para la hora del Boca vs. River

Ante este escenario, el organismo recomendó permanecer en construcciones cerradas y salir únicamente si es necesario. También pidió mantenerse alejados de puertas y ventanas, evitar circular por zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. Si el agua entra en las viviendas, aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Las advertencias también alcanzan a otras regiones. En el sur de Chubut rige una alerta amarilla por vientos, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora. San Juan y La Rioja permanecen bajo alerta amarilla por viento Zonda, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar disminución de la visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

Para estas zonas, el SMN aconsejó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y conducir con precaución. Ante el Zonda, también recomendó cerrar puertas y ventanas, hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo y evitar encender fuego.