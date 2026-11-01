Superclásico con lluvias y tormentas: qué dice el alerta para la hora del Boca vs. River
La probabilidad de tormentas en la Ciudad de Buenos Aires se sitúa entre el 40% y el 70%, con una temperatura máxima de aproximadamente 23°C, por lo que el partido podría disputarse bajo lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este domingo 1 de noviembre en 13 provincias. La advertencia abarca a la Ciudad de Buenos Aires y a distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, donde se aguardan precipitaciones desde el mediodía, con posible granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, para las 15:00 de este domingo, horario del inicio del Superclásico, la probabilidad de tormentas en la Ciudad de Buenos Aires se sitúa entre el 40% y el 70%, con una temperatura máxima de aproximadamente 23°C, por lo que el partido podría disputarse bajo lluvia.
El noroeste bonaerense, Córdoba, el norte de La Pampa y el sur de Santa Fe concentran las condiciones más complicadas, bajo alerta naranja por tormentas. En esas regiones podrían producirse fenómenos fuertes e incluso severos, con acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.
Según el organismo, las tormentas podrían incluir caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Además, prevé abundantes precipitaciones en períodos cortos, por lo que no descarta anegamientos en las zonas afectadas.
Por otro lado, el SMN fijó una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y sectores de la provincia de Buenos Aires, además de Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones y San Luis. En esas jurisdicciones espera lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros.
Ante este escenario, el organismo recomendó permanecer en construcciones cerradas y salir únicamente si es necesario. También pidió mantenerse alejados de puertas y ventanas, evitar circular por zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. Si el agua entra en las viviendas, aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.
Las advertencias también alcanzan a otras regiones. En el sur de Chubut rige una alerta amarilla por vientos, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora. San Juan y La Rioja permanecen bajo alerta amarilla por viento Zonda, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar disminución de la visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.
Para estas zonas, el SMN aconsejó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y conducir con precaución. Ante el Zonda, también recomendó cerrar puertas y ventanas, hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo y evitar encender fuego.
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