Un feroz temporal arrastró decenas de autos hasta el mar y dejó al menos un muerto

De acuerdo con los reportes oficiales de los organismos de protección civil, en apenas 45 minutos se acumularon más de 120 milímetros de agua, saturando los sistemas de drenaje urbano y desbordando cauces que sorprendieron a los vecinos. Como consecuencia directa de la crecida, una persona falleció en Guaymas luego de que el taxi en el que se trasladaba fuera atrapado por una poderosa correntada de agua y lodo.