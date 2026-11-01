Un feroz temporal arrastró decenas de autos hasta el mar y dejó al menos un muerto
Las intensas lluvias azotaron el noroeste de México con acumulados extraordinarios de agua caída en pocos minutos, obligando a operativos de rescate y evacuaciones.
Un violento temporal de precipitaciones extraordinarias golpeó con dureza el noroeste de México, provocando inundaciones repentinas, el desborde de arroyos y escenas impactantes en las que la fuerza del agua arrastró decenas de vehículos directamente hacia el mar. El fenómeno climático, vinculado a los remanentes de la tormenta tropical Vance, castigó con especial fuerza a las localidades de Los Cabos (Baja California Sur) y Guaymas (Sonora).
De acuerdo con los reportes oficiales de los organismos de protección civil, en apenas 45 minutos se acumularon más de 120 milímetros de agua, saturando los sistemas de drenaje urbano y desbordando cauces que sorprendieron a los vecinos. Como consecuencia directa de la crecida, una persona falleció en Guaymas luego de que el taxi en el que se trasladaba fuera atrapado por una poderosa correntada de agua y lodo.
Operativos de rescate y evacuaciones masivas
La magnitud del temporal obligó a desplegar un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia para asistir a los pobladores afectados por la crecida repentina de las aguas en las zonas urbanas y costeras.
En Los Cabos, los rescatistas concretaron al menos 41 auxilios a personas que habían quedado atrapadas en medio de calles anegadas y vehículos varados. A su vez, se dispuso la evacuación preventiva de 356 personas de un centro médico de la región ante el avance incontrolable del agua hacia los edificios públicos.
Daños materiales y vehículos al mar
Las imágenes tomadas por los propios vecinos y difundidas a través de las redes sociales reflejaron el impacto de la tormenta sobre los automóviles estacionados en las inmediaciones de los cauces y arroyos, como el sector de Costa Azul y el arroyo Las Palmas.
La corriente incontenible empujó a los rodados hacia las playas, dejándolos varados o completamente sumergidos en el agua salada. Las autoridades locales mantienen el alerta preventivo ante el pronóstico de nuevas tormentas en la región y solicitaron a la población evitar circular por zonas inundables.
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