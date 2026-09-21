Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 21 de septiembre

Martes: Cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche. Comienza el marcado descenso de la temperatura, con marcas extremas que oscilarán entre los 4 y los 13 grados.

Miércoles: Jornada con cielo parcialmente nublado de principio a fin y una lenta recuperación térmica, registrando valores de entre 5 y 18 grados.

Jueves: Continuará la nubosidad parcial con un ambiente más agradable por la tarde, con temperaturas que irán desde los 10 hasta los 22 grados.