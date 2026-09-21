Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 21 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el arranque de la nueva estación llega acompañado de un marcado descenso de la temperatura.
El inicio del lunes 21 de septiembre, enmarcado por la llegada de la primavera, encuentra al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo condiciones del clima completamente renovadas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Luego del paso del temporal de precipitaciones, el panorama está dominado por un alerta amarillo por ráfagas intensas que pueden alcanzar los 80 km/h, impulsadas por vientos del sector oeste que rotarán al sudoeste con velocidades de entre 40 y 50 km/h.
Para esta jornada, el pronóstico indica un cielo mayormente nublado, con condiciones ventosas durante la mañana y la tarde, obligando a transitar el día con abrigo debido a un registro térmico que se moverá acotado, con una mínima de 11 grados y una máxima que no superará los 17 grados.
El pronóstico del tiempo extendido: cómo seguirá el clima el resto de la semana
El pulso de aire frío se hará sentir con mayor fuerza en el arranque de los días hábiles, dando paso a una paulatina recuperación térmica hacia el cierre de la semana:
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Martes: Cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche. Comienza el marcado descenso de la temperatura, con marcas extremas que oscilarán entre los 4 y los 13 grados.
Miércoles: Jornada con cielo parcialmente nublado de principio a fin y una lenta recuperación térmica, registrando valores de entre 5 y 18 grados.
Jueves: Continuará la nubosidad parcial con un ambiente más agradable por la tarde, con temperaturas que irán desde los 10 hasta los 22 grados.
Viernes: El termómetro repuntará con fuerza. Cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con marcas térmicas ubicadas entre los 13 y los 25 grados.
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