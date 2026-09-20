Granizo destructivo y pidras del tamaño de pelotas de tenis en Santa Fe en medio de la alerta: los videos
El avance de las tormentas dejó este domingo postales de fuerte caída de granizo en Santa Fe, replicando el impacto que horas antes azotó al norte cordobés.
El frente de inestabilidad de gran intensidad que castiga a la región continúa desplegando su furia. Mientras rigen las alertas amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las malas condiciones climáticas ya provocaron episodios severos en distintas provincias del centro del país, como el caso de Santa Fe, donde hubo una fuerte caída de granizo.
Los avisos por tormentas fuertes, en niveles amarillo y naranja, se mantentenían para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y extensas zonas del territorio nacional. En la Ciudad y el conurbano bonaerense pasó el temporal pero sin complicaciones ni destrozos.
En este marco, tras el temporal con abundante caída de granizo que afectó a localidades del norte cordobés y dejó diversos destrozos, el fenómeno se trasladó este domingo por la tarde hacia distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Allí, los vecinos reportaron la intensa caída de piedra en medio de un diluvio generalizado que obligó a extremar las precauciones ante la continuidad de las advertencias oficiales.
En las imágenes se observa la caía de pierdas, incluso, del tamaño de pelotas de tenis. El fenómeno se da luego de varias jornadas con clima estable y temperaturas agradables, a la espera de la llegada de la primavera.
Alertas vigentes y zonas bajo riesgo
Las autoridades nacionales recordaron que los avisos por tormentas fuertes, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo continúan vigentes, abarcando no solo al AMBA y a la provincia de Buenos Aires, sino también a vastas regiones de Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza y Río Negro.
Los especialistas remarcan la necesidad de mantenerse resguardados ante la persistencia de un frente meteorológico que continuará generando precipitaciones abundantes en cortos períodos y posibles nuevos eventos severos durante el transcurso de las próximas horas.
Los videos del granizo en Santa Fe
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