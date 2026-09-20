Granizo destructivo y pidras del tamaño de pelotas de tenis en Santa Fe en medio de la alerta: los videos

En este marco, tras el temporal con abundante caída de granizo que afectó a localidades del norte cordobés y dejó diversos destrozos, el fenómeno se trasladó este domingo por la tarde hacia distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Allí, los vecinos reportaron la intensa caída de piedra en medio de un diluvio generalizado que obligó a extremar las precauciones ante la continuidad de las advertencias oficiales.