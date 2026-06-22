Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 22 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con buenas condiciones del clima y temperaturas bajas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para iniciar una nueva semana, la primera desde la llegada del invierno, marcada por el frío pero con buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes se presenta con neblinas en la madrugada, cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 6 grados de mínima y 13 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional espera un martes muy frío, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 12 de máxima.
Para la continuidad de la semana, el miércoles de momento se anticipa como la jornada más gélida, con cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche, con una mínima de 4 grados y una máxima de 11.
En tanto, el jueves no cambiaría mucho la tendencia, con buenas condiciones del clima, cielo algo nublado, y un termómetro oscilando entre 5 grados de mínima y 11 de máxima.
Finalmente, para cerrar la semana, el viernes tendría todavía cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 5 grados, y una máxima de 14.
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