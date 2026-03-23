Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 23 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con probabilidades de lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la continuidad del finde largo que para algunos es de hasta cuatro días, volvería a tener clima inestable, con posibles lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes, día no laborable con fines turísticos, se espera con cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvias aisladas en la mañana y chaparrones en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 22 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El martes feriado por el Día de la Memoria, en tanto, sí sería con buenas condiciones del clima. Se prevé cielo ligeramente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 23, en una de las jornadas más frescas desde el inicio del año.
El inicio de la mini semana también se presenta con buen tiempo. El miércoles, de esta manera, tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto con marcas térmicas de entre 13 y 25 grados.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un leve ascenso térmico, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que llegaría hasta los 26.
Para cerrar esta mini semana de tres días laborales, el viernes tendría cielo parcialmente nublado, con 16 grados de mínima y 24 de máxima.
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