Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 23 de marzo

Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un leve ascenso térmico, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que llegaría hasta los 26.

Para cerrar esta mini semana de tres días laborales, el viernes tendría cielo parcialmente nublado, con 16 grados de mínima y 24 de máxima.