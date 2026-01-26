Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 26 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta por calor extremo para el inicio de la semana en el AMBA.
El calor agobiante se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el inicio de la semana, junto a las buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional, además, mantenía una alerta por temperaturas extremas. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
De acuerdo con el SMN, el lunes sería el pico de la ola de calor, en una jornada que se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado entre la mañana y la noche; junto a temperaturas que arrancarán en 25 grados de mínima y treparán hasta 37.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El alivio llegaría el martes, para cuando el organismo nacional espera chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo parcialmente nublado. Si bien vendría un descenso térmico, sería leve, ya que las marcas rondarían entre 23 y 34 grados.
De esta manera, el miércoles transcurriría con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 23 y 31 grados; condiciones similares para el jueves, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 y una máxima de 32.
Se espera buen clima para el cierre de la semana, con un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas todavía cálidas pero no agobiantes: 23 grados de mínima y 31 de máxima.
