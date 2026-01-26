Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 26 de enero

De esta manera, el miércoles transcurriría con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 23 y 31 grados; condiciones similares para el jueves, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 y una máxima de 32.

Se espera buen clima para el cierre de la semana, con un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas todavía cálidas pero no agobiantes: 23 grados de mínima y 31 de máxima.