Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 29 de junio

Lunes: El arranque de la semana presentará cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado por la tarde y algo nublado hacia la noche. La temperatura mínima se ubicará en los 5 °C y la máxima trepará apenas hasta los 14 °C.

Martes: Se mantendrán las condiciones de invierno riguroso. El cielo estará ligeramente nublado en la madrugada y algo nublado durante el resto de la jornada. El termómetro marcará un leve descenso, con 4 °C de mínima y otra vez 14 °C de máxima.