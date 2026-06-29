Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 29 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional da inicio a una semana que se espera en el AMBA con buen clima pero mucho frío.
Tras el ingreso del frente frío que marcó el cierre del fin de semana, los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán mantener el abrigo pesado a mano. Se espera, de todos modos, una seguidilla de jornadas con buen clima pero con bajos registros térmicos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el detalle del pronóstico para toda la semana, confirmando que la región ingresará en un período de estabilidad atmosférica pero con marcas térmicas plenamente invernales y heladas en las zonas suburbanas.
A lo largo de los próximos días, el sol ganará protagonismo de manera intermitente, pero el persistente viento del sector sur impedirá cualquier tipo de recuperación térmica, manteniendo las tardes muy frescas.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El cronograma oficial del tiempo para la primera mitad de la semana se estructurará de la siguiente manera:
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Lunes: El arranque de la semana presentará cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado por la tarde y algo nublado hacia la noche. La temperatura mínima se ubicará en los 5 °C y la máxima trepará apenas hasta los 14 °C.
Martes: Se mantendrán las condiciones de invierno riguroso. El cielo estará ligeramente nublado en la madrugada y algo nublado durante el resto de la jornada. El termómetro marcará un leve descenso, con 4 °C de mínima y otra vez 14 °C de máxima.
Miércoles: Un día de transición con mayor presencia de nubes. Se anticipa cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, desmejorando a mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las marcas térmicas se repetirán de forma idéntica al día previo: 4 °C de mínima y 14 °C de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Hacia la segunda mitad de la semana, el ingreso de un refuerzo de aire polar consolidará las jornadas más crudas del período, registrando marcas al límite del congelamiento en las áreas céntricas y temperaturas bajo cero en el Gran Buenos Aires:
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Jueves: El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada, pero el dato clave estará en los termómetros: se prevé una mínima de apenas 2 °C en la Ciudad (que será notablemente inferior y con heladas generales en el conurbano) y una máxima que apenas alcanzará los 12 °C.
Viernes: En la antesala del fin de semana, las condiciones experimentarán un alivio térmico casi imperceptible. Bajo un cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima se acomodará en los 4 °C, mientras que la máxima registrará una leve mejoría para ubicarse en los 13 °C.
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