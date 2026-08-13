Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 14 de agosto
Al parecer, el sol continuará escondido varios días más en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Conocé el detalle del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no tiene las mejores noticias para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en lo que respecta al clima de este viernes: se acerca una jornada marcada por el cielo predominantemente nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores.
La jornada mantendrá valores térmicos acotados, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 14°C. A lo largo del día se registrará una humedad relativa del 85%. Asimismo, la probabilidad de precipitaciones se ubicará en un 20% tanto para el día como para la noche.
En cuanto a la circulación del aire, los vientos soplarán de manera constante desde el este a una velocidad de 21 km/h.
Pronóstico extendido: cómo estará el clima durante el fin de semana largo
El fin de semana largo de agosto llega al AMBA con un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad. Quienes hayan planificado actividades al aire libre deberán tener a mano el paraguas, aunque la buena noticia para los porteños estará en los termómetros, que registrarán un alivio respecto al frío de los últimos días.
Sábado 15 de agosto: aumento de nubes y lloviznas hacia la tarde
El receso comenzará con una jornada que irá de menor a mayor en cuanto a cobertura nubosa. Si bien la mañana se presentará fresca pero estable, hacia la tarde y la noche el cielo se cubrirá por completo y comenzarán a registrarse lloviznas y lluvias intermitentes en diversos puntos del Área Metropolitana.
Las marcas térmicas rondarán entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima.
Domingo 16 de agosto: la jornada más inestable del fin de semana
El domingo se perfila como el día con mayor probabilidad de lluvias de todo el período. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan precipitaciones y chaparrones aislados. Con el correr de la tarde, las condiciones tenderían a una paulatina mejoría, aunque manteniéndose el ambiente húmedo y el cielo con abundante nubosidad.
A pesar de la inestabilidad, será la jornada más templada del receso: la temperatura mínima se ubicará en torno a los 13°C y la máxima trepará hasta los 17°C a 20°C.
Lunes 17 de agosto: feriado gris, pero sin precipitaciones
Para el cierre del fin de semana largo, el pronóstico indica un cese en las probabilidades de lluvia. El lunes feriado transcurrirá bajo un cielo completamente cubierto y con escasa presencia de sol, ideal para un día de descanso en espacios cerrados.
El ambiente continuará siendo templado a fresco, con marcas que oscilarán entre los 10°C por la mañana y los 16°C durante las horas de la tarde.
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