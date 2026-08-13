Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 14 de agosto

Las marcas térmicas rondarán entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima.

Domingo 16 de agosto: la jornada más inestable del fin de semana

El domingo se perfila como el día con mayor probabilidad de lluvias de todo el período. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan precipitaciones y chaparrones aislados. Con el correr de la tarde, las condiciones tenderían a una paulatina mejoría, aunque manteniéndose el ambiente húmedo y el cielo con abundante nubosidad.

A pesar de la inestabilidad, será la jornada más templada del receso: la temperatura mínima se ubicará en torno a los 13°C y la máxima trepará hasta los 17°C a 20°C.

Lunes 17 de agosto: feriado gris, pero sin precipitaciones

Para el cierre del fin de semana largo, el pronóstico indica un cese en las probabilidades de lluvia. El lunes feriado transcurrirá bajo un cielo completamente cubierto y con escasa presencia de sol, ideal para un día de descanso en espacios cerrados.

El ambiente continuará siendo templado a fresco, con marcas que oscilarán entre los 10°C por la mañana y los 16°C durante las horas de la tarde.