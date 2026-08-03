Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 3 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas estables, niebla y algunos desmejoramientos de las condiciones del clima.
Luego de un fin de semana que pasó por diferentes escenarios, con momentos de tormentas y otros primaverales; el inicio de la semana se presenta con condiciones del clima inestables y marcas térmicas templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes arrancará con neblinas durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el martes, el panorama meteorológico tenderá a estabilizarse levemente, aunque persistirá la presencia de niebla tanto en la madrugada como en la noche, con el cielo mayormente nublado y registros térmicos ubicados entre los 12 y los 16 grados.
En tanto, el miércoles se mantendrá el buen tiempo con nuevas neblinas matinales y cielo mayormente nublado, acompañado por un leve ascenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 17 grados con una mínima estimada en 11.
Lluvias a la vista y descenso térmico hacia el viernes
El alivio meteorológico durará poco, ya que el pronóstico extendido advierte un desmejoramiento para la segunda mitad de la semana:
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Jueves: Se espera una jornada pasada por agua, con probabilidad de lluvias durante todo el día y temperaturas que variarán entre los 12 grados de mínima y los 18 de máxima.
Viernes: Hacia el cierre de la semana laboral regresará la estabilidad al AMBA, presentándose un viernes con cielo mayormente nublado y un descenso en las marcas térmicas, que se moverán entre los 9 grados de mínima y los 15 de máxima.
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