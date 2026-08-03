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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 3 de agosto

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas estables, niebla y algunos desmejoramientos de las condiciones del clima.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Luego de un fin de semana que pasó por diferentes escenarios, con momentos de tormentas y otros primaverales; el inicio de la semana se presenta con condiciones del clima inestables y marcas térmicas templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes arrancará con neblinas durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima.

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

Para el martes, el panorama meteorológico tenderá a estabilizarse levemente, aunque persistirá la presencia de niebla tanto en la madrugada como en la noche, con el cielo mayormente nublado y registros térmicos ubicados entre los 12 y los 16 grados.

En tanto, el miércoles se mantendrá el buen tiempo con nuevas neblinas matinales y cielo mayormente nublado, acompañado por un leve ascenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 17 grados con una mínima estimada en 11.

Lluvias a la vista y descenso térmico hacia el viernes

El alivio meteorológico durará poco, ya que el pronóstico extendido advierte un desmejoramiento para la segunda mitad de la semana:

  • Jueves: Se espera una jornada pasada por agua, con probabilidad de lluvias durante todo el día y temperaturas que variarán entre los 12 grados de mínima y los 18 de máxima.

  • Viernes: Hacia el cierre de la semana laboral regresará la estabilidad al AMBA, presentándose un viernes con cielo mayormente nublado y un descenso en las marcas térmicas, que se moverán entre los 9 grados de mínima y los 15 de máxima.

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