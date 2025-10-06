Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 6 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el AMBA un inicio de semana con temperaturas cálidas y posibles nuevas lluvias.
La primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con temperaturas agradables, y luego de las lluvias y tormentas del domingo, el clima inestable podría repetirse en el inicio de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La nueva semana de octubre arranca este lunes con nubosidad variable en las primeras horas y probabilidad de chaparrones por la tarde, mejorando en la noche con cielo algo nublado. El termómetro tendría marcas de entre 7 y 18 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La continuidad de la semana sería con buenas condiciones del clima. El SMN anticipa que el martes se presentaría con cielo despejado durante el día, pasando a parcialmente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 7 y 23 grados.
Del mismo modo, para el miércoles se prevé nuevamente buen tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y despejado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 9 y 25 grados.
El jueves transcurriría con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de una mínima de 11 grados y una máxima de 26.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto con 12 grados de mínima y 28 de máxima.
