Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de octubre
Lluvioso y ventoso: así estará este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los detalles.
Se viene un domingo sumamente inestable en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó fuertes tormentas, especialmente durante la mañana, aunque hay que destacar que habrá precipitaciones a lo largo de toda la jornada.
Con una temperatura mínima rondando los 16 grados y una máxima de 21, se espera que hacia la tarde haya chaparrones y lluvias aisladas durante la noche. Además, el mal clima estará acompañado de ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora provenientes del sector Sur. ¿La buena noticia? Las tormentas no se extenderán hacia el lunes.
Recomendaciones del SMN ante las lluvias y tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta naranja para Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos
Las zonas afectadas por la alerta naranja emitida por el SMN son el Noreste de Buenos Aires, el Sudeste de Santa Fe y el Sur de Entre Ríos. Allí, se esperan lluvias y tormentas fuertes para este domingo.
Las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.
Cabe señalar que, si bien lloverá todo el día, las precipitaciones más intensas tendrán lugar durante la mañana.
En tanto, rige también una alerta amarilla que comprende un gran número de ciudades argentinas: gran parte de la provincia de Buenos Aires, la mayoría del territorio santafesino, Entre Ríos y Corrientes. En este sentido, se aconseja permanecer dentro de los hogares hasta tanto pasen las tormentas.
Hacia el lunes, el clima mejorará considerablemente y las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la semana entrante.
Pronóstico extendido para el AMBA
Afortunadamente para porteños y bonaerenses, el lunes no presenta precipitaciones en su pronóstico: con un termómetro oscilando entre los 10 y 18 grados, el cielo irá de algo a parcialmente nublado, con viento soplando del sector Sur.
Para el martes, comenzarán a subir las temperaturas. De hecho, la máxima se ubicará en 22 grados, cuatro décimas por encima del día anterior. El cielo estará ligeramente nublado y el viento soplará desde el Oeste, sin lluvias ni tormentas a la vista.
