Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de octubre

Las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.

Cabe señalar que, si bien lloverá todo el día, las precipitaciones más intensas tendrán lugar durante la mañana.

mapa_alertas

En tanto, rige también una alerta amarilla que comprende un gran número de ciudades argentinas: gran parte de la provincia de Buenos Aires, la mayoría del territorio santafesino, Entre Ríos y Corrientes. En este sentido, se aconseja permanecer dentro de los hogares hasta tanto pasen las tormentas.

Hacia el lunes, el clima mejorará considerablemente y las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la semana entrante.

Pronóstico extendido para el AMBA

Afortunadamente para porteños y bonaerenses, el lunes no presenta precipitaciones en su pronóstico: con un termómetro oscilando entre los 10 y 18 grados, el cielo irá de algo a parcialmente nublado, con viento soplando del sector Sur.

image

Para el martes, comenzarán a subir las temperaturas. De hecho, la máxima se ubicará en 22 grados, cuatro décimas por encima del día anterior. El cielo estará ligeramente nublado y el viento soplará desde el Oeste, sin lluvias ni tormentas a la vista.