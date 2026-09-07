Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 7 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana marcado por el frío y las buenas condiciones del clima en el AMBA.
La intensa masa de aire frío que castiga al centro del país continúa haciéndose sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activo este lunes un alerta amarillo por temperaturas extremas.
El fenómeno dejó este lunes una postal plenamente invernal tras un domingo que marcó -1 °C de mínima en los distritos del conurbano y una máxima que apenas escaló a los 10 °C en una jornada despejada pero de intenso rigor helado.
No obstante, las condiciones meteorológicas darán un giro progresivo a lo largo de los próximos días, dejando atrás las marcas bajo cero para dar paso a un marcado ascenso de la temperatura que devolverá valores más templados hacia el tramo final de la semana laboral.
De esta manera, el lunes se presenta con cielo despejado durante la madrugada y la mañana, virando a algo nublado hacia la tarde y la noche. Se prevé una mínima de 4 °C y una máxima que alcanzará los 14 °C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
-
Martes: Tiempo bueno con cielo completamente despejado durante gran parte de la jornada y algo de nubosidad por la tarde. Los registros oscilarán entre los 4 °C de mínima y los 16 °C de máxima.
Miércoles: El ascenso térmico se hará más evidente. Se espera cielo algo nublado en la primera mitad del día y parcialmente nublado hacia la tarde, con una mínima de 8 °C y una máxima que trepará a los 19 °C.
Jueves: La jornada más templada de la semana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día, consolidando el alivio con una mínima de 10 °C y una máxima que tocará los 20 °C.
Viernes: El tramo final de la semana traerá inestabilidad. El SMN anticipa un cielo mayormente nublado y ventoso con temperaturas entre los 10 °C y 15 °C, mientras que sitios especializados como Meteored advierten sobre un 80% de probabilidad de lluvias débiles a partir de las 18 horas y hasta el cierre de la jornada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario