Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 7 de septiembre

Martes: Tiempo bueno con cielo completamente despejado durante gran parte de la jornada y algo de nubosidad por la tarde. Los registros oscilarán entre los 4 °C de mínima y los 16 °C de máxima.

Miércoles: El ascenso térmico se hará más evidente. Se espera cielo algo nublado en la primera mitad del día y parcialmente nublado hacia la tarde, con una mínima de 8 °C y una máxima que trepará a los 19 °C.

Jueves: La jornada más templada de la semana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día, consolidando el alivio con una mínima de 10 °C y una máxima que tocará los 20 °C.