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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 10 de noviembre

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buen clima y temperaturas agradables en el AMBA, pero con las lluvias amanezando.

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 10 de noviembre

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 10 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para este martes 10 de noviembre y el resto de la semana, con el anticipo de algunos momentos con clima inestable.

Tras una jornada de buen tiempo, se espera un aumento paulatino de la nubosidad que dará paso a condiciones de inestabilidad a partir de mediados de semana.

Así estará el clima este martes en la Ciudad y el Conurbano

Para el martes se prevé una jornada con ambiente agradable y nubosidad en incremento con el correr de las horas, sin probabilidad de precipitaciones en el área metropolitana:

  • Madrugada: Cielo despejado.

  • Mañana: Cielo parcialmente nublado.

  • Tarde y Noche: Cielo mayormente nublado.

  • Temperaturas: La marca mínima se ubicará en los 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

Pronóstico extendido: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El organismo oficial anticipa que la inestabilidad dirá presente durante la jornada del miércoles, para luego dar paso a días de ambiente cálido y cielo con nubosidad variable hacia el fin de semana.

  • Miércoles: Cielo mayormente nublado durante todo el día, con probabilidad de chaparrones durante la mañana y la tarde. Hacia la noche las condiciones mejorarán con cielo algo nublado. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima tocará los 28°C.

  • Jueves: Condiciones estables con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche. Se espera una jornada cálida, con marcas térmicas entre los 18°C y los 29°C.

  • Viernes: Cierre de semana hábil con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 28°C de máxima.

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