Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 10 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buen clima y temperaturas agradables en el AMBA, pero con las lluvias amanezando.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para este martes 10 de noviembre y el resto de la semana, con el anticipo de algunos momentos con clima inestable.
Tras una jornada de buen tiempo, se espera un aumento paulatino de la nubosidad que dará paso a condiciones de inestabilidad a partir de mediados de semana.
Así estará el clima este martes en la Ciudad y el Conurbano
Para el martes se prevé una jornada con ambiente agradable y nubosidad en incremento con el correr de las horas, sin probabilidad de precipitaciones en el área metropolitana:
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Madrugada: Cielo despejado.
Mañana: Cielo parcialmente nublado.
Tarde y Noche: Cielo mayormente nublado.
Temperaturas: La marca mínima se ubicará en los 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.
Pronóstico extendido: cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El organismo oficial anticipa que la inestabilidad dirá presente durante la jornada del miércoles, para luego dar paso a días de ambiente cálido y cielo con nubosidad variable hacia el fin de semana.
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Miércoles: Cielo mayormente nublado durante todo el día, con probabilidad de chaparrones durante la mañana y la tarde. Hacia la noche las condiciones mejorarán con cielo algo nublado. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima tocará los 28°C.
Jueves: Condiciones estables con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche. Se espera una jornada cálida, con marcas térmicas entre los 18°C y los 29°C.
Viernes: Cierre de semana hábil con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 28°C de máxima.
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