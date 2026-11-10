Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 10 de noviembre

Miércoles: Cielo mayormente nublado durante todo el día, con probabilidad de chaparrones durante la mañana y la tarde. Hacia la noche las condiciones mejorarán con cielo algo nublado. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima tocará los 28°C.

Jueves: Condiciones estables con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche. Se espera una jornada cálida, con marcas térmicas entre los 18°C y los 29°C.