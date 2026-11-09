Clima hoy en la Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un excelente clima para este lunes. Conocé el pronóstico detallado y la temperatura máxima esperada.
Para el inicio de la semana, el pronóstico del clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa una jornada sumamente agradable y a pleno sol. Según los datos oficiales difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los porteños disfrutarán de un tiempo estable, con una temperatura mínima de 14 grados.
Cómo estará el clima durante la tarde y la noche
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Durante las primeras horas de la mañana de este lunes 9 de noviembre, el cielo permanecerá completamente despejado. La temperatura rondará los 18 grados, con vientos del sector norte soplando a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y una humedad que se ubicará cercana al 49 por ciento con buena visibilidad.
Hacia las horas de la tarde, el tiempo seguirá inmejorable y sin nubosidad. Se espera que los vientos roten hacia el este, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, momento en el cual el termómetro tocará la temperatura máxima pronosticada de 25 grados.
Ya para la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán sumamente estables y se descartan lluvias en la región. El termómetro descenderá de forma agradable hasta posicionarse en los 20 grados, con vientos moderados del noreste, cerrando un excelente comienzo de semana en la Capital Federal.
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