Clima hoy en la Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre

Durante las primeras horas de la mañana de este lunes 9 de noviembre, el cielo permanecerá completamente despejado. La temperatura rondará los 18 grados, con vientos del sector norte soplando a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y una humedad que se ubicará cercana al 49 por ciento con buena visibilidad.