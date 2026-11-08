Alerta total de diluvio, con lluvias fuertes y hasta 30 mm de agua acumulada: a qué hora se cae el cielo
El Servicio Meteorológico Nacional renovó su sistema de alertas, con advertencias por lluvias fuertes para algunas zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias fuertes de variada intensidad para la jornada de este lunes 9 de noviembre, con la posibilidad de que se registren hasta nevadas en los sectores más elevados, en un inicio de semana marcado por el clima inestable.
La advertencia meteorológica está focalizada en la zona sur del país y se extenderá durante las horas de la tarde y la noche. Se trata de la continuidad del fin de semana largo por la histórica llegada del papa León XIV.
En el AMBA, en tanto, transcurrió un domingo primaveral con clima ideal y temperaturas agradables, y se espera que se mantenga la estabilidad en las próximas jornadas.
Las zonas afectadas por el alerta por lluvias y las estimaciones del SMN
El informe del organismo nacional precisa que el área bajo alerta abarca un sector específico de la Patagonia argentina:
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Zonas afectadas: La franja de la cordillera de Santa Cruz.
Periodo del alerta: Rige para horas de la tarde y la noche del lunes.
Precipitación acumulada: Se esperan valores de agua caída entre 10 y 30 mm, aunque esos acumulados pueden ser superados de manera puntual.
Fenómenos asociados: En las zonas de mayor altitud y de montaña no se descarta la presencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.
Recomendaciones del SMN por lluvias intensas
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Evitar actividades al aire libre en zonas cordilleranas expuestas.
Circular con extrema precaución en rutas de montaña ante la presencia de calzadas resbaladizas y posible acumulación de agua o nieve.
Asegurar los elementos que puedan volarse o deteriorarse con la acumulación de humedad y el mal tiempo.
Mantenerse informado a través de los partes oficiales sobre el estado del clima y de los caminos provinciales.
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