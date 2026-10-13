Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 13 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada marcada por el clima inestable y las lluvias en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa jornadas de marcada inestabilidad y abundante nubosidad. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se presentará con condiciones del clima variable que incluirán precipitaciones intermitentes a lo largo de casi toda la jornada, dando paso a una semana con alta presencia de humedad y escasa presencia de sol.
Para este martes, el organismo oficial prevé una jornada inestable de principio a fin, con marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C. Se espera presencia de lloviznas débiles y ambiente fresco en la madrugada; aumento en la probabilidad de lluvias aisladas en la mañana y tarde; y cierre del día nuevamente con registro de lloviznas e intermitencia en los acumulados.
Clima: el pronóstico extendido para el resto de la semana y el fin de semana
Las condiciones de inestabilidad continuarán dominando los primeros días del cronograma, con una ligera mejoría progresiva hacia el fin de semana:
-
Miércoles: Se mantendrán las lloviznas durante la madrugada, seguidas por lluvias aisladas durante la mañana y la tarde. Hacia la noche se prevé una mejora gradual de las condiciones, quedando el cielo mayormente nublado. Las temperaturas irán desde los 13 °C de mínima hasta los 18 °C de máxima.
Jueves: Transcurrirá con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 14 °C y los 19 °C.
Viernes: Cierre de la semana laboral con tiempo estable pero con cielo mayormente nublado. Los registros térmicos irán desde los 15 °C de mínima hasta alcanzar los 19 °C de máxima.
Sábado: Jornada con cielo mayormente nublado y un leve descenso en los valores térmicos, registrando una mínima de 12 °C y una máxima que llegará a los 16 °C.
Domingo: Cierre del fin de semana con ambiente fresco a templado y cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 19 °C de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario