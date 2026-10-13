Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 13 de octubre

Miércoles: Se mantendrán las lloviznas durante la madrugada, seguidas por lluvias aisladas durante la mañana y la tarde. Hacia la noche se prevé una mejora gradual de las condiciones, quedando el cielo mayormente nublado. Las temperaturas irán desde los 13 °C de mínima hasta los 18 °C de máxima.

Jueves: Transcurrirá con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 14 °C y los 19 °C.

Viernes: Cierre de la semana laboral con tiempo estable pero con cielo mayormente nublado. Los registros térmicos irán desde los 15 °C de mínima hasta alcanzar los 19 °C de máxima.

Sábado: Jornada con cielo mayormente nublado y un leve descenso en los valores térmicos, registrando una mínima de 12 °C y una máxima que llegará a los 16 °C.