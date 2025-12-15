Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 15 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables para el AMBA.
Tras varias jornadas con elevadas temperaturas y mucho calor, el alivio parece haber llegado el domingo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y luego de fallidos pronósticos de lluvias y tormentas, la semana se presta a iniciar con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, desde el lunes se esperan condiciones más estables del clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche; mientras que la temperatura será más templada, con 18 grados de mínima y 27 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Según el organismo nacional, el martes se mantendría el alivio al calor, con nubosidad variable y una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26.
Desde el miércoles se espera un nuevo repunte térmico, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 18 y 29 grados; mientras que el jueves tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego otra vez parcialmente nublado; con 21 de mínima y 33 de máxima.
El viernes, para cerrar la semana, sería justamente el día más caluroso. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 23 y 35 grados.
