Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 14 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con mal clima para el cierre del fin de semana en el AMBA.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenían sus probabilidades de lluvias y tormentas para el cierre del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De esta manera, el organismo prevé tormentas aisladas durante todo el domingo, las que podrían ser fuertes por la tarde. Junto a las precipitaciones, se prevé un descenso térmico, con marcas que oscilarán entre 17 grados de mínima y 24 de máxima.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Desde el lunes se espera que el clima se reponga, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y manteniéndose la tendencia más templada, con marcas de entre 17 y 26 grados.
El martes, del mismo modo, se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 26 grados; mientras que el miércoles tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 grados, y una máxima de 28.
Hacia el fin de semana volvería a sentir el calor, con un viernes con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre 19 grados de mínima y 29 de máxima.
