Delirio total: así fue la pelea de dos "therian" en una plaza de Uruguay
La moda de autopercibirse exactamente como se desee ha llegado muy lejos: dos chicas con máscaras se "ladraron" la una a la otra ante la atenta mirada de todos.
En las últimas horas, un verdadero episodio delirante tuvo lugar en una plaza de Uruguay y se viralizó rápidamente en redes sociales: dos jovencitas, disfrazadas de "therian" -tal como se autoperciben- iniciaron una trifulca a "ladridos" que fue observada atentamente y capturada por los celulares de quienes allí estaban.
Ocurrió el pasado domingo 8 de febrero, en la Plaza Independencia de Montevideo, en el marco de la primera "juntada therian" masiva en Uruguay y se volvió viral por una mezcla de curiosidades, entrevistas bizarras y algunos incidentes violentos, tales como el mencionado anteriormente.
Este video encendió, nuevamente, el debate en X sobre la salud mental de los jóvenes y esta llamativa manera en que se comportan.
Qué son los "therian" y cómo surgieron
Los therian (o teriantropos) son personas que sienten una identificación profunda, espiritual o psicológica con un animal no humano, al que llaman su teriotipo.
A diferencia de otros grupos, no consideran que están "actuando", sino que esa identidad animal es una parte intrínseca de quiénes son, aunque sean plenamente conscientes de su cuerpo humano.
¿Por qué se hicieron famosos ahora?
Aunque el término existe desde los años '90 en foros de internet, su explosión actual (2025-2026) se debe a varios factores clave:
TikTok e Instagram: La viralización de videos donde jóvenes practican el quadrobics (correr, saltar y moverse en cuatro patas con gran agilidad) ha fascinado y confundido a millones.
Encuentros en espacios públicos: En ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México y Montevideo, grupos de therians han comenzado a reunirse en plazas usando máscaras decoradas a mano y colas, lo que ha atraído la atención de los medios de comunicación.
Debate sobre salud mental e identidad: La tendencia ha generado debates intensos entre especialistas y padres sobre si es una forma sana de exploración adolescente o si afecta la relación con la realidad.
