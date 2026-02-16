Caballito: brutal robo en el domicilio de un reconocido guitarrista del rock
"Alambre" González fue engañadado por una pareja que simuló ser inquilinos de su edificio pero se trató de ladrones que lo maniataron y golpearon para llevarse objetos de valor, como guitarras, y dinero en efectivo.
Daniel "Alambre" González, reconocido guitarrista del ambiente del blues y del rock, en la madrugada del domingo fue víctima de un brutal robo en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Caballito.
El propio músico denunció que durante el atraco en su departamento en el edificio ubicado sobre la avenida Avellaneda al 100, fue maniatado y golpeado mientras los delincuentes sustraían numerosos objetos de valor y dinero.
El guitarrista declaró que cuando ingresaba a su edificio se le aproximaron un hombre y una mujer, quienes habrían simulado ser inquilinos, por lo que les permitió el acceso sin saber que minutos más tarde se convertiría en una víctima de brutales sujetos.
En efecto, ya dentro del ascensor fue amenazado con un arma de fuego y obligado a ingresar a su departamento, donde lo ataron, lo amordazaron y lo golpearon salvajemente para obligarlo a decir dónde había dinero y objetos de valor.
En el parte policial se destaca que los ladrones le sustrajeron dos guitarras eléctricas (una de ellas de mucho valor sentimental para el reconocido músico), pedales, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, entre otros objetos.
En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, a cargo de Marcelo Ruilopez, que ordenó distintos trámites, como el seguimiento de los delincuentes a través de imágenes obtenidas por cámara de seguridad de la zona.
Quién es Daniel “Alambre” González
No es un músico “popular” o mediático, sino un eximio guitarrista que protagoniza desde la década de 1960, cuando inició su carrera musical, formaciones y momentos clave de la historia del blues y el rock nacional.
Daniel González, conocido en el ambiente como “Alambre”, entre otras bandas formó parte como música de sesión de MAM, la legendaria banda de Haedo formada por los hermanos Omar y Ricardo Mollo y Diego Arnedo.
Tras fundar el trío Flia GRAM junto a Alejandro Medina (Manal) y Juan Rodríguez (Polifemo), fundó agrupaciones como Alambre y la Doble Nelson (1995-1999) y Alambre y los Vibroking (2000-2006), continuando hasta la actualidad como solista y sesionista.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario