Caballito: brutal robo en el domicilio de un reconocido guitarrista del rock

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, a cargo de Marcelo Ruilopez, que ordenó distintos trámites, como el seguimiento de los delincuentes a través de imágenes obtenidas por cámara de seguridad de la zona.

Quién es Daniel “Alambre” González

No es un músico “popular” o mediático, sino un eximio guitarrista que protagoniza desde la década de 1960, cuando inició su carrera musical, formaciones y momentos clave de la historia del blues y el rock nacional.

Daniel González, conocido en el ambiente como “Alambre”, entre otras bandas formó parte como música de sesión de MAM, la legendaria banda de Haedo formada por los hermanos Omar y Ricardo Mollo y Diego Arnedo.

Tras fundar el trío Flia GRAM junto a Alejandro Medina (Manal) y Juan Rodríguez (Polifemo), fundó agrupaciones como Alambre y la Doble Nelson (1995-1999) y Alambre y los Vibroking (2000-2006), continuando hasta la actualidad como solista y sesionista.