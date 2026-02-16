Alerta: los gremios del transporte adhieren al paro general de la CGT contra la Reforma Laboral

La consulta que rompe la ley

Durante la mañana, un televidente se comunicó con C5N a través de su línea de WhatsApp para plantear una situación particular que la normativa parece haber ignorado por completo.

El hombre, que presta un servicio esencial ad honorem para la comunidad, envió un mensaje contundente: "Hola quería hacer una consulta. Soy bombero voluntario ¿Qué pasa si me lesiono en un incendio? Se van a quedar sin bomberos voluntarios si es así".

El absurdo del 50% del salario

La preocupación del rescatista radica en que, con el nuevo esquema propuesto por el oficialismo, un trabajador que se ausente de su empleo formal por haberse lesionado en una actividad de riesgo de carácter voluntario (como apagar incendios) pasaría a cobrar únicamente la mitad de sus haberes mensuales.

La periodista Gabriela Pepe se hizo eco de este escenario en sus redes sociales, destacando la enorme falla de diseño de la ley. A través de su cuenta de X, la comunicadora cuestionó el impacto de la medida contra quienes arriesgan su vida para salvar a otros, e ironizó con la retórica oficial: "¿Esta sería la mafia? Así de absurdo es todo".

image

La falta de respuestas ante casos excepcionales como este pone en evidencia los daños colaterales que podría generar la letra chica de la iniciativa si no se aplican modificaciones durante su tratamiento parlamentario.