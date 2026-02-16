Alerta: los gremios del transporte adhieren al paro general de la CGT contra la Reforma Laboral
La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó su apoyo a la medida impulsada por la CGT.
Los gremios del transporte se pronunciaron a favor del paro general de 24 horas definido este lunes por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que ya tiene media sanción del Senado y será tratado en los próximos días en la Cámara de Diputados.
"La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el Consejo Directivo de la CGT", indicaron en un comunicado. Además, remarcaron que "garantizan el paro total de los medios de transporte de pasajeros" y que "la medida será en defensa del trabajo argentino y de nuestro derecho a huelga".
La incógnita giraba en torno a la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que se había desmarcado del último paro general convocado por la central obrera. Finalmente, el avance de la reforma que impulsa la administración libertaria y los conflictos salariales que atraviesa el sector derivaron en un endurecimiento de su posición.
Reforma Laboral: la pregunta sin respuesta de un televidente de C5N sobre bomberos que expone las fallas
El debate por la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo de controversia. En medio de la tensión y el fuego cruzado en la Cámara de Diputados por las modificaciones a las licencias médicas, un insólito vacío legal salió a la luz gracias a la advertencia de un trabajador.
La consulta que rompe la ley
Durante la mañana, un televidente se comunicó con C5N a través de su línea de WhatsApp para plantear una situación particular que la normativa parece haber ignorado por completo.
El hombre, que presta un servicio esencial ad honorem para la comunidad, envió un mensaje contundente: "Hola quería hacer una consulta. Soy bombero voluntario ¿Qué pasa si me lesiono en un incendio? Se van a quedar sin bomberos voluntarios si es así".
El absurdo del 50% del salario
La preocupación del rescatista radica en que, con el nuevo esquema propuesto por el oficialismo, un trabajador que se ausente de su empleo formal por haberse lesionado en una actividad de riesgo de carácter voluntario (como apagar incendios) pasaría a cobrar únicamente la mitad de sus haberes mensuales.
La periodista Gabriela Pepe se hizo eco de este escenario en sus redes sociales, destacando la enorme falla de diseño de la ley. A través de su cuenta de X, la comunicadora cuestionó el impacto de la medida contra quienes arriesgan su vida para salvar a otros, e ironizó con la retórica oficial: "¿Esta sería la mafia? Así de absurdo es todo".
La falta de respuestas ante casos excepcionales como este pone en evidencia los daños colaterales que podría generar la letra chica de la iniciativa si no se aplican modificaciones durante su tratamiento parlamentario.
