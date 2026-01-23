Ola de calor en el AMBA: qué días la temperatura superará los 35 grados
El clima permanece agobiante en Buenos Aires, con temperaturas que siguen en ascenso según el Servicio Meteorológico Nacional.
La nueva ola de calor llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para quedarse por varias jornadas, y si bien se hace sentir con fuerza, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera que las temperaturas sigan en ascenso, con días por encima de los 35 grados.
En este sentido, el viernes transcurrió con cielo parcialmente nublado, y con temperaturas que rondarán entre 21 grados de mínima y 32 de máxima. El organismo, además, mantenía una alerta amarilla por el calor.
La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Si bien es agobiante el calor en el AMBA, sin lluvias a la vista, el organismo nacional espera lo peor para el fin de semana y la nueva semana.
Ola de calor: cómo siguen el clima en el AMBA
De esta manera, el SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima y mucho calor. Para este sábado una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se esperan de entre 23 y 34 grados.
Las condiciones serían similares para el domingo, que tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 34.
De momento, la jornada más calurosa en el AMBA de la presente ola sería el lunes, en el inicio de la nueva semana. Se anticipa otra jornada con cielo parcialmente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 26 y 36 grados.
De modo similar, el martes se presenta con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con un marcas térmicas que oscilarán entre 23 grados de mínima y 35 de máxima.
Las temperaturas máximas para los próximos días en el AMBA
- Sábado: 34 grados
- Domingo: 34 grados
- Lunes: 36 grados
- Martes: 36 grados
