Ola de calor en el AMBA: qué días la temperatura superará los 35 grados

Ola de calor: cómo siguen el clima en el AMBA

De esta manera, el SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima y mucho calor. Para este sábado una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se esperan de entre 23 y 34 grados.

Las condiciones serían similares para el domingo, que tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 23 grados y una máxima de 34.

De momento, la jornada más calurosa en el AMBA de la presente ola sería el lunes, en el inicio de la nueva semana. Se anticipa otra jornada con cielo parcialmente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 26 y 36 grados.

De modo similar, el martes se presenta con cielo mayormente nublado en las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; con un marcas térmicas que oscilarán entre 23 grados de mínima y 35 de máxima.

Las temperaturas máximas para los próximos días en el AMBA

Sábado: 34 grados

Domingo: 34 grados

Lunes: 36 grados

Martes: 36 grados