Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 24 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un duro sábado para los detractores del verano: la temperatura máxima en el AMBA será de 34°.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será un verdadero horno durante este fin de semana. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras revelar que el termómetro de este sábado oscilará entre los 24° y 34°, algo que también se repetirá en la jornada del domingo.

En tanto, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del Norte.

Pronóstico extendido para el AMBA

Como se mencionó anteriormente, el domingo también será un día sumamente caluroso, con una máxima de 34°, ideal para el aire acondicionado. El cielo también estará parcialmente nublado en el cierre del fin de semana y el viento cambiará su dirección hacia la noche: pasará a soplar desde el Este.

En tanto, el lunes se registrará el pico máximo de esta ola de calor, con 36° de temperatura y la posibilidad de que la sensación térmica supere esa marca.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Pese al calor agobiante, es justo para el lunes para cuando el sitio Meteored pronostica un regreso de precipitaciones. El portal especializado mantenía 30% de probabilidades de lluvia débil para el inicio de la nueva semana, chances que podrían o afianzarse o ir diluyéndose con el correr de los días.

Una tendencia clara para la continuidad de la nueva semana parece ser el calor extremo. De esta manera, el organismo nacional espera que el martes tenga cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 25 y 31 grados.

