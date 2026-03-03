Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 3 de marzo

Se mantiene las lluvias aisladas en la madrugada y mañana del viernes, pasando a chaparrones en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 grados de mínima y 25 de máxima.

En cuanto al fin de semana, hasta el momento el SMN espera buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 18 y 25 grados para el sábado; y 19 y 26 para el domingo.