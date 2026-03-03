Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 3 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con calor y altas temperaturas, y no descarta que regresen las lluvias al AMBA.
Luego de un inicio de semana con buenas condiciones del clima, la inestabilidad podría regresar este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el regreso de las lluvias, mientas persiste el calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo espera un martes con lluvias en la Ciudad y alrededores. De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana; mejorando por la tarde y noche con cielo parcialmente nublado y acompañado de temperaturas de entre 21 y 28 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
El miércoles regresaría el buen clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y con marcas térmicas estimadas en 20 grados de mínima y 32 grados de máxima; otra vez con mucho calor.
El desmejoramiento parece afianzado el jueves, otra vez con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro, en este caso, vuelve a caer, con marcas de entre 19 y 25 grados.
Se mantiene las lluvias aisladas en la madrugada y mañana del viernes, pasando a chaparrones en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 grados de mínima y 25 de máxima.
En cuanto al fin de semana, hasta el momento el SMN espera buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 18 y 25 grados para el sábado; y 19 y 26 para el domingo.
