Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 4 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana marcada por la nubosidad y la presencia persistente de neblinas en las primeras horas del día.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana con condiciones meteorológicas variables, donde el denominador común serán los cielos nublados y las mañanas cubiertas por bancos de niebla, pero con clima tornándose inestable hacia el finde.
De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se presentará con neblinas durante la madrugada, la mañana y la noche, acompañadas por un cielo mayormente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 12 grados de mínima y los 15 de máxima.
Para el miércoles, las condiciones se mantendrán estables pero con características similares: se registrarán neblinas matinales y durante las primeras horas del día, con el cielo mayormente nublado y un registro térmico que oscilará entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima.
Clima: tormentas a la vista y el descenso de temperatura para el cierre
El panorama meteorológico sufrirá un cambio brusco a partir de la mitad de semana, cuando el ingreso de humedad provoque un desmejoramiento generalizado en la región:
-
Jueves: Se espera una jornada pasada por agua con tormentas durante toda la jornada, las cuales se anticipan de carácter aislado durante la madrugada y la mañana. Las marcas térmicas se mantendrán estables, con una mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 16.
Viernes: Hacia el cierre de la semana laboral las condiciones tenderán a mejorar rápidamente, dando paso a un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se sentirá un marcado descenso en las marcas térmicas, registrando una mínima más fría de 7 grados y una máxima que no superará los 14.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario