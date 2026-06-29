Mapa del frío, heladas y nieve en Buenos Aires: dónde puede nevar esta semana
La ola de frío polar se hace sentir en Buenos Aires, temperaturas extremas y zonas con probabilidad de nieve. Cómo sigue el clima gélido.
El invierno se hace sentir con fuerza en la provincia de Buenos Aires. La instalación de un potente sistema de alta presión generará un marcado descenso térmico que afectará de manera directa las actividades cotidianas de los bonaerenses, con heladas generalizadas y un escenario meteorológico que abre la puerta a fenómenos poco frecuentes para la región: la nieve.
A partir de este martes, las condiciones de cielo despejado y el consecuente enfriamiento nocturno darán lugar a heladas severas en amplios sectores del territorio provincial. Las zonas que registrarán el impacto más fuerte del aire polar serán el sur de La Plata, la Costa Atlántica y las regiones serranas, según el sitio especializado Meteored.
Este panorama se agudizará de cara al inicio de julio. El ingreso de una masa de aire de origen antártico consolidará sensaciones térmicas extremadamente bajas, configurando un ambiente plenamente invernal que mantendrá las temperaturas máximas en niveles muy discretos y las mínimas en terreno negativo.
¿Dónde puede caer nieve en la provincia de Buenos Aires?
La combinación de temperaturas bajo cero con un resto de inestabilidad genera expectativa ante la probabilidad de precipitaciones níveas en la provincia. Si bien no se espera un evento generalizado, los modelos meteorológicos indican sectores específicos bajo la lupa:
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Sierras de Tandil y Sierra de la Ventana: Por su altura y registros térmicos, son las zonas con mayor chance de reportar reportes de aguanieve o copos aislados.
Alrededores de Balcarce: Los pronósticos señalan que durante la madrugada del jueves podrían registrarse nevadas aisladas y sin acumulación significativa en las áreas más elevadas de los alrededores de esta localidad.
Costa Atlántica: Aunque con menor probabilidad de nieve firme, la interacción del aire polar con la superficie marina más cálida podría gatillar chaparrones aislados e inestabilidad costera durante las próximas horas.
De hecho, el ingeniero Eduardo Rollero informó en sus redes sociales, basándose en los mapas especializados del modelo americano GFS de la agencia NOAA, que los primeros días de julio traerán una ola de frío polar imponente con fuertes heladas y probabilidades firmes de nieve para los días jueves 2 y viernes 3 de julio.
La zona señalada para este histórico evento es el sur bonaerense y toda la región serrana del interior de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno que acompañará al manto blanco que también cubrirá la Patagonia y el área cordillerana.
Hacia el final de la semana, la atención se centrará en un centro de bajas presiones proveniente del Pacífico que cruzará la cordillera. Su interacción con el aire frío instalado en el centro del país podría dar origen a un proceso de ciclogénesis, extendiendo las condiciones de mal tiempo de cara al próximo fin de semana.
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