Mapa del frío, heladas y nieve en Buenos Aires: dónde puede nevar esta semana

Sierras de Tandil y Sierra de la Ventana: Por su altura y registros térmicos, son las zonas con mayor chance de reportar reportes de aguanieve o copos aislados.

Alrededores de Balcarce: Los pronósticos señalan que durante la madrugada del jueves podrían registrarse nevadas aisladas y sin acumulación significativa en las áreas más elevadas de los alrededores de esta localidad.

Costa Atlántica: Aunque con menor probabilidad de nieve firme, la interacción del aire polar con la superficie marina más cálida podría gatillar chaparrones aislados e inestabilidad costera durante las próximas horas.

De hecho, el ingeniero Eduardo Rollero informó en sus redes sociales, basándose en los mapas especializados del modelo americano GFS de la agencia NOAA, que los primeros días de julio traerán una ola de frío polar imponente con fuertes heladas y probabilidades firmes de nieve para los días jueves 2 y viernes 3 de julio.

La zona señalada para este histórico evento es el sur bonaerense y toda la región serrana del interior de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno que acompañará al manto blanco que también cubrirá la Patagonia y el área cordillerana.

image ¿Dónde puede caer nieve en la provincia de Buenos Aires?

Hacia el final de la semana, la atención se centrará en un centro de bajas presiones proveniente del Pacífico que cruzará la cordillera. Su interacción con el aire frío instalado en el centro del país podría dar origen a un proceso de ciclogénesis, extendiendo las condiciones de mal tiempo de cara al próximo fin de semana.