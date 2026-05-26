Alerta violeta por niebla en Buenos Aires: qué puntos del AMBA están afectados por este fenómeno
El SMN advierte por niebla persistente en Buenos Aires y alrededores. Se esperan días frescos, con poca amplitud térmica y sin lluvias hasta el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una importante alerta meteorológica de color violenta por bancos de niebla y neblinas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En este sentido, el organismo pide extremar precauciones en rutas y accesos, tras registrarse fuertes reducciones de visibilidad en puntos como el puente Zárate - Brazo Largo.
El fenómeno que se presenta por estos días en Capital Federal y el Gran Buenos Aires tendrá lugar también en la madrugada y mañana de este miércoles 27 de mayo, al igual que en las primeras horas del jueves 28 y sábado 30. Además, se espera que las próximas jornadas sean frías, pese a que la máxima oscilará entre los 16 y 18 grados.
Las claves para conducir seguro en rutas con baja visibilidad por niebla
Durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, la visibilidad puede llegar a ser inferior a los 100 metros, provocando demoras en los vuelos aerocomerciales y un severo colapso en los accesos urbanos.
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Ante este complejo escenario vial, los especialistas difunden un listado con las recomendaciones estrictas que deben adoptar los conductores en caso de transitar bajo estas condiciones climáticas adversas:
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Encender las luces bajas: es un paso fundamental y obligatorio, debiendo sumar la activación de los faros antiniebla delanteros y traseros si el vehículo dispone de ellos.
Nunca usar luces altas: la luz intensa rebota en las minúsculas gotas de agua en suspensión, creando un peligroso efecto "espejo" blanco que encandila y enceguece a los conductores que vienen de frente.
No encender las balizas: las luces intermitentes de emergencia indican exclusivamente que un rodado se encuentra detenido, por lo que utilizarlas en movimiento puede confundir al resto de los autos y generar peligrosas frenadas de golpe.
Aumentar la distancia de seguimiento: el asfalto húmedo alarga notablemente la distancia de frenado, por lo que se requiere mucho más tiempo y espacio libre para reaccionar ante una frenada brusca.
Reducir drásticamente la velocidad: el ritmo de circulación debe permitir que el conductor pueda frenar a cero de forma segura dentro de su campo visual disponible.
Evitar maniobras de sobrepaso: nunca se debe intentar adelantar a otro vehículo en el medio de un banco de bruma; lo correcto es quedarse en el mismo carril manteniendo un ritmo constante y evitando las frenadas bruscas.
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