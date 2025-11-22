Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el sábado 22 de noviembre
Tras las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el fin de semana largo continúe con buenas condiciones del clima.
Luego de las lluvias y tormentas fuertes que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el jueves, y la inestabilidad del viernes, el fin de semana largo recupera las buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el organismo nacional, el sábado se prevé con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde y algo nublado en la noche; con marcas térmicas de entre 10 y 21 grados.
Luego de varias jornadas con clima adverso, el SMN no tenía alertas ni avisos por fenómenos climáticos. Tanto el AMBA como el resto del país se mantenía sin advertencias.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el domingo, el organismo informa que habrá cielo ligeramente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 14 grados y una máxima de 25.
El lunes feriado continuaría con la misma tendencia climática, a la espera de una jornada con cielo algo nublado, junto a marcas térmicas estimadas entre 17 y 26 grados.
El martes se mantienen las buenas condiciones del clima con cielo algo nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas estimadas de entre 15 y 29 grados.
