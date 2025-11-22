Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el sábado 22 de noviembre

El lunes feriado continuaría con la misma tendencia climática, a la espera de una jornada con cielo algo nublado, junto a marcas térmicas estimadas entre 17 y 26 grados.

El martes se mantienen las buenas condiciones del clima con cielo algo nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas estimadas de entre 15 y 29 grados.