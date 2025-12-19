Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 19 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional espera un cierre de semana con buenas condiciones del clima y otra jornada con mucho calor.
Se mantiene la tendencia que tuvo la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con otra jornada con altas temperaturas y calor, junto a buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé que el viernes tenga cielo parcialmente nublado en la madrugada, y luego algo nublado para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas se mantendrían entre 20 grados de mínima y 32 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para este sábado 20 de diciembre en el AMBA. Prevé chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con momentos de tormentas aisladas, mejorando recién a la noche con cielo parcialmente nublado, mientras que las temperaturas rondarán entre 20 y 27 grados.
El clima inestable se mantendría el domingo, que tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro oscilará entre 22 y 29 grados.
Ya el lunes, para el inicio de la semana de Navidad, regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 21 y 29 grados.
El repunte térmico empezaría a hacerse sentir desde el martes, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.
