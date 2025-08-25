Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 25 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con buenas condiciones del clima en el AMBA.
Los informes meteorológicos prevén un inicio de semana con buenas condiciones del clima, casi primaverales, con tiempo agradable y temperaturas templadas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes 25 de agosto tendría cielo despejado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 7 y 20 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el SMN, la semana en el AMBA se mantendría con condiciones similares para el martes, con cielo despejado y temperaturas de entre 8 y 20 grados; y para el miércoles, con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 9 y 20 grados.
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves y viernes transcurrirían con cielo parcialmente nublado, y un termómetro de 11 de mínima, y entre 19 y 20 de máxima, en ambos casos.
Según el SMN, el sábado 30 de agosto tampoco tendría probabilidades de precipitaciones hasta ahora, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 14 y 17 grados.
