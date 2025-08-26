Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 26 de agosto
El octavo mes del año se encamina a cerrar con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA, pero con las lluvias al acecho.
El inicio de la semana fue con condiciones casi primaverales, con buen clima y temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y se encamina a mantenerse así, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, la semana en el AMBA se mantendría así durante este martes 26 de agosto, con cielo despejado y temperaturas de entre 10 y 21 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el miércoles, el SMN espera una jornada con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 10 y 22 grados.
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 20 grados; y el viernes se anticipa con cielo entre mayormente nublado y nublado, y marcas de 11 de mínima y 21 de máxima.
El SMN, en tanto, mantiene probabilidades de lluvias aisladas para el sábado 30 de agosto en la tarde y noche, coincidiendo con el Día de Santa Rosa y la mítica tormenta. Las precipitaciones se mantendrían para todo el domingo.
