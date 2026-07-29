Inminente regreso de las lluvias al AMBA: qué día se espera con tormentas más fuertes y qué pasa con el frío

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y tormentas para el viernes y el sábado en el AMBA.

Del mismo modo, el sábado todavía se prevé con chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde con cielo parcialmente nublado hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán entre 15 y 19 grados.

El cierre del fin de semana sería otra vez con estabilidad y buenas condiciones del clima. En este sentido, el domingo se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y marcas estimadas de entre 8 y 16 grados, con un leve descenso térmico.

Para arrancar la nueva semana, coincidiendo con el regreso de las clases, para el lunes se espera también buen clima, con cielo mayormente nublado, una mínima de 9 grados y una máxima de 17.