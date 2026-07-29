Inminente regreso de las lluvias al AMBA: qué día se espera con tormentas más fuertes y qué pasa con el frío
Buenos Aires se prepara para el regreso de las lluvias y tormentas, con una seguidilla de dos días inestables. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesado por una sorpresiva "primavera", con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables; pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se afianza y es inminente el regreso de las lluvias y tormentas.
En este sentido, las vacaciones de invierno tuvieron un miércoles agradable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondaron entre 9 grados de mínima y 15 de máxima.
Del mismo modo, el jueves se presenta como el último con buen clima. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado en el día y mayormente nublado en la noche; con una marca mínima de 9 grados y una máxima de 17.
De concretarse el pronóstico extendido del SMN, el regreso de la inestabilidad no daría tregua, con un cierre de vacaciones de invierno signado por las mala condiciones y las lluvias en el AMBA.
Qué día vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el viernes se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas fuertes en la tarde y en la noche. Las temperaturas rondarán entre 12 y 20 grados, todavía agradables y más acordes a la primavera que al invierno.
Del mismo modo, el sábado todavía se prevé con chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde con cielo parcialmente nublado hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán entre 15 y 19 grados.
El cierre del fin de semana sería otra vez con estabilidad y buenas condiciones del clima. En este sentido, el domingo se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y marcas estimadas de entre 8 y 16 grados, con un leve descenso térmico.
Para arrancar la nueva semana, coincidiendo con el regreso de las clases, para el lunes se espera también buen clima, con cielo mayormente nublado, una mínima de 9 grados y una máxima de 17.
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