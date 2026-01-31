Chau aire acondicionado por baja de la temperatura: cuándo llegan las nubes salvadoras
Este domingo habrá un respiro tras el calor. La temperatura máxima será de 29 grados y la noche permitirá descansar. El pronóstico hora por hora.
El inicio de febrero trae buenas noticias para los vecinos de Buenos Aires. Tras jornadas de calor agobiante, el clima para este domingo 1 de febrero anticipa un leve descenso de la temperatura que permitirá darle un descanso al aire acondicionado y, en algunos casos, volver a dormir con ventilador.
Según el reporte meteorológico, la clave del día será la presencia de intervalos nubosos que actuarán como un escudo contra el sol pleno. Desde la madrugada, el cielo se presentará con "nubes y claros", manteniendo una temperatura inicial agradable que rondará los 21°C y 23°C entre las 6 y las 8 de la mañana.
El momento exacto del "pico" de temperatura y el alivio
A diferencia de días anteriores donde el termómetro perforó el techo de los 30 grados, este domingo se mantendrá por debajo de esa barrera psicológica.
La máxima: Se espera que toque los 29°C recién a las 14:00 horas.
La tarde: Se mantendrá en 29°C hasta las 15:00, para luego comenzar un descenso gradual con cielo parcialmente nublado.
Una noche para el ventilador
Para quienes sufren el calor nocturno, el final del domingo traerá condiciones más amables. A partir de las 20:00 horas, la temperatura bajará a 26°C y se mantendrá estable en esa marca hasta la medianoche, con cielo despejado y viento leve del noreste.
Estas condiciones, sumadas a la menor humedad, harán que la sensación térmica sea similar a la temperatura real (26°C a 27°C), permitiendo un descanso más reparador sin la necesidad de refrigeración extrema.
