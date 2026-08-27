Cobardes libertarios anónimos amenazaron e insultaron a la chica que se volvió viral por dar su opinión en C5N

Luego de que su sincero testimonio sobre la crisis económica se volviera viral, Brisa, la joven que confesó estar arrepentida de haber votado al actual Gobierno, se convirtió en el nuevo blanco de los ataques digitales. Un grupo de cobardes libertarios anónimos inició una violenta campaña de hostigamiento a través de las redes sociales para desacreditar su opinión.