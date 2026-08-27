Cobardes libertarios anónimos amenazaron e insultaron a la chica que se volvió viral por dar su opinión en C5N
Tras su entrevista viral sobre la crisis económica, militantes oficialistas atacaron a Brisa en las redes. Buscan fotos personales para hostigar a la joven.
Luego de que su sincero testimonio sobre la crisis económica se volviera viral, Brisa, la joven que confesó estar arrepentida de haber votado al actual Gobierno, se convirtió en el nuevo blanco de los ataques digitales. Un grupo de cobardes libertarios anónimos inició una violenta campaña de hostigamiento a través de las redes sociales para desacreditar su opinión.
Hostigamiento, insultos y persecución digital
Lejos de debatir los argumentos planteados por la entrevistada en el móvil de C5N, los militantes oficialistas optaron por escracharla buscando y publicando imágenes de sus redes personales. Utilizando fotografías de un viaje, los trolls comenzaron a insultarla bajo el argumento de que sus vacaciones invalidan su percepción sobre la difícil situación económica del país.
El nivel de agresión escaló rápidamente. Un usuario anónimo publicó una foto de sus vacaciones con la leyenda: "Literal hace 2 semanas se fue de vacaciones a República Dominicana. Repito, no se dejen psicopatear por los kukas".
Los insultos se replicaron en los perfiles comerciales de su emprendimiento de indumentaria, donde le dejaron mensajes agresivos como: "Una persona que supuestamente no llega a fin de mes no se va de viaje a REPUBLICA DOMINICANA".
Ante la ola de violencia y el acoso sistemático, la joven le dijo a minutouno.com debió restringir el acceso a su cuenta de Instagram.
Este ataque coordinado evidencia, una vez más, el accionar violento de ciertos sectores anónimos de la militancia digital oficialista, que buscan silenciar y castigar cualquier voz disidente que cuestione las políticas de la gestión actual.
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