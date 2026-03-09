Colectivos gratis: dónde funcionarán sin costo y hasta cuándo rige la medida
La Municipalidad de Córdoba reasignó recorridos por un supuesto sabotaje en una empresa de colectivos. Los pasajeros no pagarán boleto.
Colectivos gratis en Córdoba. La Municipalidad de Córdoba confirmó que las líneas 2, 5, 7, 600 y 601 normalizaron su servicio este lunes tras el conflicto. Como medida excepcional para los usuarios, estas unidades funcionan de manera gratuita y no cobrarán boleto durante la jornada, permitiendo viajar sin costo en dichos corredores específicos.
La reactivación del servicio se produce luego de que todas esas unidades estuvieran paralizadas durante la jornada del domingo a raíz de un presunto sabotaje en las instalaciones de la empresa prestataria original, donde "desaparecieron" las llaves de los vehículos.
Para resolver el problema y asegurar el traslado de las personas que utilizan el transporte diariamente para trabajar y estudiar, la intendencia dispuso un plan de contingencia. La decisión central fue reasignar de manera temporal la operación de esos corredores a las otras empresas que integran el sistema de transporte de la ciudad.
Hasta cuándo no se pagará boleto
Como parte de esta reasignación de emergencia, el municipio estableció la gratuidad total del pasaje para los usuarios de los ramales afectados.
Respecto a la duración de esta medida, las autoridades indicaron que los colectivos seguirán funcionando sin costo hasta que se logre normalizar la situación operativa de manera definitiva.
Cuáles son las líneas gratuitas de colectivos
El esquema de emergencia y gratuidad abarca a los siguientes recorridos:
-
Corredor 2: Incluye las líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
Corredor 5: Incluye las líneas 50, 51, 52, 53, 54 y 55.
Corredor 7: Incluye las líneas 70, 71, 72, 73, 74 y 75.
Líneas de Circunvalación: Las líneas 600 y 601.
