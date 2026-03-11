¿Las golosinas son basura? Polémica por tiktoker que desechó regalos que le dieron a su hija en un cumpleaños

Viral La tiktoker que desechó golosinas que le dieron a su hija en un cumpleaños

Cuánta azúcar puede consumir un niño por día

El debate que encendió este video pone sobre la mesa una problemática real: el exceso de azúcar en la dieta infantil. Según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tanto para adultos como para niños, el consumo de azúcares libres se debería reducir a menos del 10% de la ingesta calórica total diaria.

En términos prácticos, esto significa que un niño no debe superar los 30 a 35 gramos de azúcar al día, aunque los organismos de salud internacionales recomiendan fuertemente que esa cifra se mantenga por debajo de los 15 a 20 gramos diarios para obtener beneficios adicionales. A modo de referencia, un solo paquete de seis galletitas dulces rellenas puede contener hasta 26 gramos de azúcar, superando en una sola ingesta el límite recomendado para toda la jornada.

Para los niños menores de dos años, la Academia Americana de Pediatría es aún más estricta y aconseja que no consuman ningún tipo de azúcar añadida.

Prohibir vs. Educar: la visión de los expertos

Si bien es indiscutible que el alto consumo de azúcares añadidos está directamente relacionado con el aumento de la obesidad infantil, la diabetes tipo 2 y la aparición de caries, la comunidad médica y nutricional tiene matices respecto a la "prohibición absoluta" de las golosinas en los niños más grandes.

La mayoría de los especialistas coincide en que los alimentos azucarados no deben formar parte de la dieta diaria, ni utilizarse como premio o recompensa por el buen comportamiento. Sin embargo, la prohibición extrema puede generar un efecto rebote.

Muchos pediatras señalan que si un niño es sano y lleva una alimentación equilibrada durante la semana (basada en frutas, verduras y proteínas), el consumo eventual de una golosina o un trozo de torta en el contexto de una celebración social como un cumpleaños no le causará ningún daño a su organismo. El verdadero peligro para la salud radica en convertir el consumo de azúcar en un hábito periódico y diario.