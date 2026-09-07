Cuándo llega la Sudestada arrasadora al Río de la Plata que detonará la tempertura en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico anticipa la llegada de una intensa Sudestada con fuertes ráfagas, lluvias y un marcado descenso térmico en Buenos Aires.
Luego de un breve respiro con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, un nuevo evento meteorológico cambiará el panorama hacia el final de la semana. La inminente llegada de una feroz Sudestada sobre la región costera provocará un marcado desplome de las marcas térmicas, acompañado por lluvias aisladas y ráfagas muy intensas.
Qué día impactará la Sudestada en el Río de la Plata
El proceso de deterioro de las condiciones climáticas comenzará a manifestarse hacia el final de la semana. Aunque el ascenso térmico se mantendrá constante hasta el jueves 10 con máximas que alcanzarán los 20 grados, el quiebre definitivo tendrá lugar a partir del viernes 11 de septiembre en toda la región metropolitana.
Durante esa jornada, la rotación de los vientos hacia el sector sudeste incrementará la nubosidad de forma progresiva hasta cubrir el cielo por completo. Los modelos meteorológicos anticipan la ocurrencia de precipitaciones aisladas desde la tarde, con valores acumulados estimados de hasta 10 milímetros, sumado a vientos persistentes que limitarán las marcas térmicas a techos de entre 16 y 17 grados.
Un aspecto clave a monitorear será el impacto del viento sobre el estuario: se aguardan ráfagas intensas de entre 35 y 50 km/h, lo que generará una importante crecida en el Río de la Plata que encenderá las alertas en sectores ribereños y zonas bajas del conurbano bonaerense.
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El ingreso de un nuevo frente de frío polar
El fenómeno costero no llegará solo, sino que funcionará como la puerta de entrada para una nueva e intensa masa de aire frío polar que se consolidará durante el fin de semana:
- Sábado 12 de septiembre: la jornada continuará con ambiente ventoso e inestable en sus primeras horas, con un retroceso térmico muy pronunciado que dejará valores entre los 8 y 13 grados.
- Domingo 13 de septiembre: el termómetro se desplomará aún más, con una mínima invernal de apenas 6 grados y una máxima que no superará los 12 grados en la Capital Federal.
- Lunes 14 de septiembre: el inicio de semana sostendrá el patrón gélido con temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados y máximas de 14 grados, alejando por varios días el ansiado clima primaveral.
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