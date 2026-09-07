Cuándo llega la Sudestada arrasadora al Río de la Plata que detonará la tempertura en Buenos Aires

Durante esa jornada, la rotación de los vientos hacia el sector sudeste incrementará la nubosidad de forma progresiva hasta cubrir el cielo por completo. Los modelos meteorológicos anticipan la ocurrencia de precipitaciones aisladas desde la tarde, con valores acumulados estimados de hasta 10 milímetros, sumado a vientos persistentes que limitarán las marcas térmicas a techos de entre 16 y 17 grados.