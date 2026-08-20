Cómo es la propuesta de Leandro Santoro para frenar el hostigamiento de las agencias de cobranza
El legislador impulsa un proyecto en la Legislatura porteña para crear un registro obligatorio y otorgar licencias a las agencias del sector.
Ante la falta de herramientas punitivas efectivas para frenar los abusos en la recuperación de deudas, Leandro Santoro detalló los ejes centrales de la iniciativa legislativa que planea impulsar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para ponerle un freno a las llamadas extorsivas y al acoso telefónico.
Si bien reconoció que este tipo de prácticas ya se encuentra penado por la normativa vigente, el referente político advirtió sobre los vacíos legales existentes: "Faltan herramientas para sancionar a los responsables de las cobranzas extrajudiciales", sostuvo.
La propuesta de Leandro Santoro: creación de un registro y licencias obligatorias
El proyecto apunta a la creación de un registro oficial de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales, el cual estará facultado para otorgar licencias específicas de funcionamiento.
El mecanismo propuesto busca que la habilitación para operar esté sujeta al estricto cumplimiento de las leyes vigentes. De esta manera, el plan prevé que aquellas agencias que incumplan las normativas y continúen hostigando a los deudores sufran la inhabilitación directa, impidiéndoles seguir trabajando en el ámbito porteño para garantizar una respuesta concreta, rápida y eficiente a un problema que afecta la paz social.
Cómo anotarse para apoyar la iniciativa
La propuesta apunta a generar un canal de participación directa para que los afectados puedan exponer ante los legisladores cómo es la convivencia diaria con el asedio de las empresas de cobranza.
Aquellos interesados en sumarse a la iniciativa y colaborar con sus vivencias pueden inscribirse a través de los formularios habilitados en las redes sociales del dirigente. El objetivo final es utilizar esos relatos reales para construir una ley efectiva que erradique de manera inmediata estas prácticas abusivas en el distrito.
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