Cómo es la propuesta de Leandro Santoro para frenar el hostigamiento de las agencias de cobranza

El mecanismo propuesto busca que la habilitación para operar esté sujeta al estricto cumplimiento de las leyes vigentes. De esta manera, el plan prevé que aquellas agencias que incumplan las normativas y continúen hostigando a los deudores sufran la inhabilitación directa, impidiéndoles seguir trabajando en el ámbito porteño para garantizar una respuesta concreta, rápida y eficiente a un problema que afecta la paz social.