El drama de la morosidad: el mensaje de Leandro Santoro contra el hostigamiento a los deudores
El dirigente remarcó la dramática situación que enfrentan a diario miles de porteños debido a las presiones constantes de agencias de cobranzas extrajudiciales.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Leandro Santoro puso el foco en una problemática cotidiana que afecta a un sector importante de la sociedad: el acoso sistemático por deudas. En su exposición, el legislador cuestionó con dureza los métodos habituales que emplean ciertas agencias para presionar a los deudores.
"Todos sabemos que no se puede hostigar a una persona porque tiene una deuda", planteó, al tiempo que advirtió sobre la gravedad de que las llamadas intimidatorias alcancen incluso a los familiares con el fin de evitar que el afectado ingrese a registros crediticios restrictivos.
Impacto en la vida cotidiana: el mensaje de Leandro Santoro
Para Santoro, el verdadero trasfondo de esta situación excede lo estrictamente financiero para convertirse en un problema de salud emocional y social. Según señaló, las llamadas y advertencias constantes durante las 24 horas del día por parte de departamentos de cobranzas terminan por impedir que los ciudadanos puedan trabajar y desarrollar su rutina con normalidad.
"Pierden la tranquilidad y la estabilidad emocional", enfatizó, describiendo el calvario diario de quienes intentan juntar los recursos necesarios para saldar sus compromisos económicos mientras soportan una presión que calificó como insoportable.
Cómo anotarse para apoyar la iniciativa
La propuesta apunta a generar un canal de participación directa para que los afectados puedan exponer ante los legisladores cómo es la convivencia diaria con el asedio de las empresas de cobranza.
Aquellos interesados en sumarse a la iniciativa y colaborar con sus vivencias pueden inscribirse a través de los formularios habilitados en las redes sociales del dirigente. El objetivo final es utilizar esos relatos reales para construir una ley efectiva que erradique de manera inmediata estas prácticas abusivas en el distrito.
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