Cómo es "Varones Unidos", el sitio misógino donde el femicida Pablo Laurta se victimizaba

Según la publicación de "Varones Unidos", Laurta era el verdadero blanco de una "intensa campaña de acoso y hostigamiento" orquestada por Giardina, dirigida no solo contra él, sino también contra su nueva pareja y su círculo familiar en Uruguay. El foro exhibía supuestas capturas de pantalla de mensajes y comentarios en redes para respaldar su versión, acusando a Luna de "acosarlo sexualmente", de intentar "sabotear sus vínculos sociales" y de tener "celos enfermizos".

El nivel de la agresión verbal escalaba a extremos delirantes, donde se imputaba a la joven asesinada seguir un "manual" de acciones destructivas que iban desde la "desvalorización y deshumanización del padre" hasta la "instigación al suicidio" y el "asesinato de un niño", en una ominosa alusión al caso de Lucio Dupuy.

"Estas acciones (...) llegando al extremo del abuso infantil y el asesinato de un niño, dejando a las claras el riesgo real de abuso e incluso muerte, en el contexto en que la justicia de Córdoba ha abandonado a este niño", fue el texto que invirtió por completo la realidad, presentando al femicida como un supuesto protector.

Este aparato de discurso de odio, cuyo fin era deslegitimar las denuncias de Luna y validar el accionar de Laurta, terminó por ser el preámbulo del brutal doble crimen que sacude al país, poniendo de relieve la peligrosa conexión entre la misoginia expresada online y la violencia machista en la vida real.