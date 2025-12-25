Mar del Plata: una empleada enfrentó a un ladrón armado y lo obligó a huir de un almacén

La actitud decidida de la mujer terminó descolocando al delincuente, que desistió del robo y huyó sin concretar el atraco. De acuerdo con la información posterior, el ladrón escapó en un auto que lo aguardaba sobre la misma calle Patagones, donde lo esperaba un cómplice. Tras el hecho, la víctima realizó la denuncia correspondiente y la Policía intervino para iniciar la investigación. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el sospechoso fue identificado o detenido.