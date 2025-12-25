Mar del Plata: una empleada enfrentó a un ladrón armado y lo obligó a huir de un almacén
El intento de robo ocurrió a plena luz del día en el barrio Parque Luro y quedó registrado por las cámaras de seguridad: la cajera reaccionó con una cuchilla.
Un violento episodio de inseguridad se vivió en la tarde del martes en la ciudad de Mar del Plata, cuando un ladrón armado intentó asaltar un almacén y terminó escapando del lugar tras ser enfrentado por la empleada del comercio. La escena, que fue captada por las cámaras de seguridad del local, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un fuerte impacto por la reacción decidida de la trabajadora.
El hecho ocurrió alrededor de las 17 en un negocio ubicado sobre la calle Patagones al 700, en el barrio Parque Luro. Según muestran las imágenes, el delincuente ingresó al local simulando ser un cliente común y se dirigió directamente hacia la caja. Una vez allí, sacó un revólver y amenazó a la empleada, exigiéndole que le entregara el dinero de la recaudación.
Ante la intimidación, la mujer arrojó algunos billetes al piso, en un primer intento por desactivar la situación. Sin embargo, segundos después retrocedió unos pasos, tomó una cuchilla que tenía a su alcance y cambió por completo la dinámica del asalto. Con el arma blanca en la mano, comenzó a avanzar hacia el ladrón mientras lo insultaba y le gritaba con firmeza.
“Chorro de m…”, se escucha decir en el video, mientras el delincuente intentaba recoger el dinero. Lejos de amedrentarse por la presencia del revólver, la empleada continuó avanzando y elevó aún más la voz. “Volá, volá, volá, hijo de p...”, repitió en varias oportunidades, obligando al asaltante a retroceder y finalmente a salir corriendo del comercio.
La actitud decidida de la mujer terminó descolocando al delincuente, que desistió del robo y huyó sin concretar el atraco. De acuerdo con la información posterior, el ladrón escapó en un auto que lo aguardaba sobre la misma calle Patagones, donde lo esperaba un cómplice. Tras el hecho, la víctima realizó la denuncia correspondiente y la Policía intervino para iniciar la investigación. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el sospechoso fue identificado o detenido.
Las imágenes del episodio recorrieron rápidamente las redes sociales y despertaron todo tipo de reacciones. Muchos destacaron el coraje de la empleada, mientras otros señalaron el alto nivel de riesgo que implicó enfrentar a un delincuente armado. El caso volvió a poner en debate la inseguridad en los comercios de barrio y las situaciones extremas que deben atravesar trabajadores que quedan cara a cara con la violencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario