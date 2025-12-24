La temperatura del agua en Mar del Plata superó el promedio histórico de diciembre: a cuánto llegó
Los últimos datos registraron 2 grados por encima del promedio esperado para diciembre y alientan a los turistas al inicio de la temporada de verano.
La temperatura del agua en la ciudad de Mar del Plata registró 20°C, una marca que se ubica casi dos grados por arriba del promedio histórico para diciembre. Los datos superan incluso los registrados a comienzos de semana y se acerca al récord histórico.
Las mediciones fueron tomadas en las playas de Punta Mogotes, una zona particular cuyo mar que suele registrar agua mas templada que el resto de los balnearios, siendo así uno de los más elegidos por los turistas.
En diciembre, el promedio suele ser de 18,2°C en el mar, según registros elaborados en base a las observaciones de los últimos diez años, por lo que los nuevos datos llaman la atención. En este sentido, especialistas prevén que la temperatura del mar en Mar del Plata superaría incluso los récords en enero.
De acuerdo al registro histórico, el mar más cálido para esta misma fecha se observó en 2013, con 21°C, mientras que el valor más bajo se midió en 2024, cuando llegó a 17,3°C. En diciembre, la temperatura mínima histórica del agua en Punta Mogotes fue de 15,4°C, y la máxima alcanzó 21,3°C.
De enero a marzo, época determinada como temporada alta en Mar del Plata, el agua se mantiene por encima de los 20°C, una condición que se considerada adecuada para meterse al mar de manera cómoda y prolongada.
En términos estacionales, la temperatura media del agua en la zona de Punta Mogotes registra los siguientes valores:
- Invierno: 11,2°C
- Primavera: 13,3°C
- Verano: 19,9°C
- Otoño: 18°C
Estos datos confirman que el incremento observado actualmente se enmarca dentro del comportamiento del agua en pleno de la temporada alta.
La temperatura del agua en Mar del Plata es un factor que suele incidir directamente en la afluencia de turistas, especialmente durante diciembre. La ciudad, al igual que toda la costa atlántica, se caracteriza por tener un mar frío en comparación al de otros países, motivo por el cual, los datos conocidos recientemente respecto al incremento, resulta un atractivo extra para la costa marplatense.
En particular, Punta Mogotes suele posicionarse como una de las playas más elegidas por los turistas. Ante esto, el registrado aumento de la temperatura del mar podría asociarse a una mayor permanencia de los bañistas en la playa y, por supuesto, a un mayor disfrute de este verano en playas argentinas.
