La temperatura del agua en Mar del Plata superó el promedio histórico de diciembre: a cuánto llegó

En términos estacionales, la temperatura media del agua en la zona de Punta Mogotes registra los siguientes valores:

Invierno: 11,2°C

Primavera: 13,3°C

Verano: 19,9°C

Otoño: 18°C

Estos datos confirman que el incremento observado actualmente se enmarca dentro del comportamiento del agua en pleno de la temporada alta.

playa mar del plata (1) Playa de Mar del Plata

La temperatura del agua en Mar del Plata es un factor que suele incidir directamente en la afluencia de turistas, especialmente durante diciembre. La ciudad, al igual que toda la costa atlántica, se caracteriza por tener un mar frío en comparación al de otros países, motivo por el cual, los datos conocidos recientemente respecto al incremento, resulta un atractivo extra para la costa marplatense.

En particular, Punta Mogotes suele posicionarse como una de las playas más elegidas por los turistas. Ante esto, el registrado aumento de la temperatura del mar podría asociarse a una mayor permanencia de los bañistas en la playa y, por supuesto, a un mayor disfrute de este verano en playas argentinas.